به گزارش خبرگزاری مهر، این ادارهکل با 19 تدوین استاندارد ملی در 9 ماهه سالجاری ضمن رشد 138 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پوشش 127 درصدی از برنامه پیشبینی شده سال 92، رتبه دوم کشوری را در این محور ارزیابی احراز کرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان با اعلام این آمار در ادامه گفت: ادارهکل استاندارد استان زنجان با مدیریت تعارضات اداری و بهبود فرآیندها زمینه رشد عملکرد خود را در تمامی زمینهها فراهم کرده است، به گونهای که این ادارهکل در ارزیابی 9 ماهه سال 92 که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انجام شده است، با پوشش 149 درصدی از برنامه رتبه سوم کشور را در آزمون نازلهای سوخت به خود اختصاص داده است و در صدور گواهینامههای تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 127 درصد رشد نسبت به برنامه پیشبینی شده سال 92 داشته است.
داوود کارگرزاده در ادامه از 1740 مورد کالیبراسیون دستگاهها اعم از پزشکی و آزمایشگاهی در سطح استان خبر داد و افزود: تا پایان آذرماه سالجاری مجموعاً 965 آزمون صحت عملکرد وسایل سنجش در سطح استان به انجام رسیده که از 364 آزمون باسکول ثابت همکف، 107 مورد مردود و 257 مورد آن مورد تایید کارشناسان این ادارهکل قرار گرفته است.
وی همچنین از قبولی 596 مورد آزمون صحت عملکرد سایر وسایل سنجش و مردودی تنها 5 مورد از مجموع 601 مورد آزمون در سطح استان خبر داد.
کارگرزاده، آمار صدور گواهینامه صادراتی در 9 ماهه سال 92 را 124 مورد و آمار مجوز وارداتی را 379 مورد عنوان کرد.
وی از 256 مورد اخطار و تذکر به واحدهای متخلف خبر داد و گفت: با تلاش همکاران، این ادارهکل در پایان سالجاری ضمن پوشش 100 درصدی برنامه مصوب خود در تمامی محورهای ارزیابی رشد قابل توجهی خواهد داشت.
زنجان -خبرگزاری مهر: ادارهکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان با پوشش 110 درصدی از برنامه در نمونهبرداری طرح طاها، ضمن اختصاص رتبه اول کشوری به خود در این بخش، در سایر محورهای ارزیابی نیز رشد قال توجهی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ادارهکل با 19 تدوین استاندارد ملی در 9 ماهه سالجاری ضمن رشد 138 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پوشش 127 درصدی از برنامه پیشبینی شده سال 92، رتبه دوم کشوری را در این محور ارزیابی احراز کرد.
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