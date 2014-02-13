فناوری ساخت تیرهای منوریل قم با اتکا به توان داخلی به وجود آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری صبح پنج‌شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که در موسسه آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد اظهار کرد: قم میزبان طلاب فراوانی از کشورهای مختلف جهان است و شهرداری هم در تلاش است بتواند در حوزه ارائه خدمات شهری به همگان از جمله این افراد عملکرد موفقی داشته باشد.

وی افزود: جهانیان مشاهده کردند که مردم انقلابی ایران که همواره گوش به فرمان رهبری هستند این بار هم به ندای ایشان لبیک گفتند و با حضور میلیونی خود نشان دادند که برای نان و نام انقلاب نکرده‌اند بلکه اهداف عالیه‌ای را مد نظر دارند.

شهردار قم با بیان اینکه شهدا با اهدای خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند، عنوان داشت: امسال وارد سی و پنجمین سالگرد پیروزی نهضت اسلامی می‌شویم و به شکرانه این نعمت با حضور گسترده خود، حمایت همیشگی از نظام اسلامی را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی در منطقه و کشورهای اسلامی جریان دارد که از انقلاب اسلامی نشأت گرفته است زیرا ملت ایران نشان دادند با تکیه بر خداوند و مفاهیم برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) می‌توان به پیروزی رسید.

دلبری انقلاب اسلامی را دارای سه شاخصه مهم دانست و تصریح کرد: مهمترین ویژگی نهضت اسلامی، دین‌مداری و ارزش‌مداری ملت ایران است؛ انقلاب ما برگرفته از رفتار و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است و به همین دلیل به پیروزی رسید.

قم خاستگاه انقلاب است

شهردار قم با بیان اینکه حضور مردمی دومین ویژگی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، عنوان داشت: ملت ایران در همه صحنه‌های نهضت حضور داشته‌اند و پس از پیروزی هم در تداوم انقلاب نقشی اساسی داشته‌اند؛ در این میان قم خاستگاه انقلاب است و مردم این شهر نقشی مهم در پیروزی و رهایی از دست ستمگران داشته‌اند.

وی مقاومت مردم را حاصل دینمداری و اصول ارزشی ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: در کشورهایی که امروز بیداری اسلامی رخ داده، پایبندی به اصول دینی و حضور مردمی به ویژه در کشوری مانند مصر دیده می‌شود.

دلبری با اشاره به وجود رهبری با تدبیر و شجاع در رأس قیام ملت ایران در 35 سال پیش گفت: مردم ایران گوش به فرمان امام خمینی(ره) بودند و همین امر سبب پیروزی آنها شد؛ این یک ویژگی مختص انقلاب ایران بود و اگر می‌بینیم انقلاب‌های امروز در منطقه به سرانجام مطلوبی نرسیده‌اند به دلیل نبود رهبری است.

شهردار قم با بیان اینکه مردم ایران در زمان شروع و ادامه نهضت تفسیر به رأی از سخنان ایشان نداشتند، تصریح کرد: ملت فقط فرامین ایشان را به مرحله اجرا در می‌آوردند و با اعتماد به اینکه امام تمام دستورات خود را با اتکا به خداوند و تعالیم دینی صادر می‌کنند از ایشان اطاعت می‌کردند و نتیجه این همه تلاش و کوشش نیز، تنومندتر شدن درخت انقلاب پس از 35 سال است.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم به موضوع امت واحده اشاره می‌کند و آن گروهی نزد پروردگار خویش ارجمندتر هستند که باتقواتر باشند؛ خدای همه ما یکیست و انسان‌ها امت واحده هستند.

تحصیل طلاب 110 کشور در قم

دلبری بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران این توفیق را یافته که با اندیشه عمیق خود در سایر کشورها نفوذ کرده و از بیش از 110 کشور، میهمانانی به عنوان طلاب علوم دینی در شهر قم به تحصیل بپردازند.

شهردار قم با بیان اینکه هر آنچه خداوند به ما عنایت فرموده را در اختیار همه برادران و خواهران دینی خود قرار می‌دهیم گفت: مسئولان نظام اسلامی بر این عقیده هستند که نباید نسبت به تحولات منطقه و مسلمانان بی‌تفاوت باشند و همین امر هم سبب شده دشمنان پروژه‌های ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی را مطرح کنند؛ بیان وجود همه گزینه‌ها بر روی میز از سوی آمریکا به دلیل هراسی است که از اسلام و جمهوری اسلامی دارد.

وی یاوه‌گویی‌های مقامات آمریکایی در آستانه 22 بهمن را مورد توجه قرار داد و افزود: با وجود شدت یافتن تحریم‌ها علیه ایران اسلامی طی چند سال اخیر، دستاوردهای ملت ما بیشتر شده است؛ در قم نیز پروژه‌های عمرانی وسیع و پیشرفته‌ای در حال اجرا هستند یا به بهره‌برداری رسیده‌اند که نتیجه اتکا بر نیروهای داخلی است.

دلبری با بیان اینکه در قاره آسیا سه کشور مالزی، کره و چین تکنولوژی ساخت تیرهای منوریل را در اختیار داشتند گفت: این سه کشور رقم بسیار سنگینی را پیشنهاد دادند و علاوه بر این حاضر نبودند دانش ساخت آن را در اختیار ما قرار دهند به همین دلیل تصمیم گرفته شد متخصصان ایرانی دست به کار شوند و فناوری لازم را در داخل کشور ایجاد کنند.

شهردار قم عنوان داشت: به اعتراف کارشناسان فنی سایر کشورها، ضریب خطای ساخت این تیرها در ایران از استاندارد جهانی هم کمتر است؛ تکیه بر نیروهای داخلی برای پیشرفت در راستای اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب بر روی آن تاکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند و بر مسئولین هم واجب است با خدمت صادقانه و خالصانه، جواب این پایمردی و مقاومت را بدهند و رفاه لازم را برای آنها فراهم کنند.