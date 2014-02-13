حوزه علمیه الزهرا (س) بافق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح حوزه علميه الزهرا (س) بافق با اشاره به تاکید پیامبر اسلام (ص) در دین مبني بر اينكه اسلام هم دین فهم است و هم دین علم است، اظهار داشت: دین اسلام دین شجاعت، ایستادگی، از خودگذشتگی، خداجویی، دشمن ستیزی، اخوت و برادری، ایثار و وحدت است.

آيت الله سيد محمدرضا ناصري تصريح كرد: در مقابل، خودبینی، خودخواهی، تنبلی و نشستن و رها کردن مردم، به فساد انداختن جامعه و نقطه مقابل دينداري است.

ناصری در بخش ديگري از سخنان خود، حوزه‌های علمیه را پایگاهی برای علم ‌آموزی، آموزش، تربیت و رشد در جامعه اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: جامعه اسلامی و انقلابی یادگار امام خمینی (ره) است که با جدیت براي دگرگونی و بیداری ملت ایران کوشید تا اسلام را آباد کند و موانع را برداشت تا اسلام و خوبی‌ های آن را در جامعه حاکم کند.

وی، اخلاق و رفتار را شاخص اصلي در فراگيري علوم ديني دانست و افزود: اين ويژگي ‌ها در امام خميني (ره) و جود داشت و طلاب علوم ديني بايد اخلاص در دین را از امام فرا گيرند.

حوزه هاي علميه پرچمدار دين و اسلام در دنيا هستند

نماینده ولی فقیه در استان يزد، طلبه‌ها را پرچمدار دین در دنیا و اسلام عنوان کرد و گفت: در این میان حوزه‌های علمیه خواهران از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدير حوزه هاي علميه خواهران استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: کمترین کار کارشناسان دینی، پاسداری از مرزهای فکری و اخلاقی است و مولد فرهنگ اسلامی در جامعه حوزه ‌های علمیه هستند.

حجت الاسلام سيد ناصر محمدي با اشاره به آموزش علم و دین توأم با معرفت اشاره کرد و بيان داشت: دینداری با معرفت چیزی است که غیر از حوزه‌ های علمیه در جای دیگری نمی‌توان یافت.

محمدي خاطرنشان كرد: با توجه به اینکه نیمی از افراد جامعه را زنان تشکیل می‌ دهند، تربیت و پرورش دینی زنان جامعه بر عهده حوزه‌های علمیه خواهران است.

وضعيت خوب و مناسب حوزه هاي علميه خواهران در استان يزد

وي، ضمانت سلامت دینی و معنوی جامعه را در گرو سلامت زنان جامعه از نظر ایمانی و اخلاقی دانست و بیان داشت: وضعیت خوب و مناسب حوزه‌ های علمیه خواهران در استان یزد، کانون‌های مناسب برای تربیت و پروش فکری و اخلاقی در زنان است.

ناصري، خروجی حوزه‌های علمیه و تحصیل در علوم دینی را تاثیرگذاری در زندگی شخصی و پیرامون خانواده و جامعه کشور دانست و اظهار داشت: زنان با تحصیل در حوزه‌ها و استفاده از علوم دینی می‌توانند مشاوران مذهبی برای جوانان جامعه باشند.

فعاليت 20 حوزه علميه در استان يزد

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به خروج علوم دینی از نجف و پس از آن به شهر قم و بعد از آن انتشار این علوم در سراسر دنیا اشاره کرد و گفت: در کشور اسلامی ایران، 400 حوزه علمیه وجود دارد که 20 حوزه علمیه در استان یزد تاسیس شده است.

مدیر حوزه علمیه الزهرا (س) شهرستان بافق نيز در اين مراسم اظهار داشت: ساختمان حوزه علمیه الزهرا(س) شهرستان بافق در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع و زیربنای 2هزار و 150 متر مربع احداث و بهره‌‌برداری شده است.

مریم دست افشان، هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر 11 میلیارد ریال بیان کرد و یادآور شد: این مبلغ از محل اعتبارات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قم و حمایت امام جمعه و شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، تامین و پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این ساختمان مشتمل بر 13 کلاس درس، شش اتاق اداری، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات و اتاق جلسات است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، 150 طلبه دختر در فضایی مناسب به تحصیل علوم دینی می‌پردازند.

دست‌افشان، تحصیل در حوزه علمیه الزهرا (س) بافق را تا سطح دو اعلام کرد و افزود: مدرک سطح دو، لیسانس محسوب می‌شود و دانش آموختگان این حوزه می‌توانند در آزمون سراسری کاشناسی ارشد رشته‌های دانشگاهی شرکت کنند.

در حاشیه افتتاح حوزه علمیه، کلنگ ساختمان 2250 متری به زمین زده شد.

این ساختمان مشتمل بر چند واحد مسکونی ویژه اساتید حوزه و طلاب است.