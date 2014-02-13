جشنواره فیلم فجر در ساری طعم " تمشک" گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلمهای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 17 بهمن ماه در ساری آغاز شد و تا 27 بهمن ماه ادامه دارد.

اکران فیلمهای تمشک ساخته سامان سالور و رنج و سرمستی ساخته جهانگیر الماسی از بعد از ظهر پنجشنبه در سینما سپهر ساری آغاز شد.

عباس مهدوی کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هر روز دو فیلم و در پنج نوبت در سینما سپهر ساری اکران می شود.

وی با بیان اینکه 20 فیلم در قالب جشنواره استانی فیلم فجر در ساری نمایش داده می شود، اظهار داشت: میهمان داریم، رنج و سرمستی، متروپل، ملبورن، خط ویژه و ... از جمله فیلمهایی بودند که در قالب جشنواره استانی در ساری اکران شده است.

مهدوی یادآور شد: اکران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر تا روز شنبه در استان ادامه دارد.