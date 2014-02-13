انتصابات جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد همدان كليد خورد/ علی اصغر تروهید معاون هماهنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جامعه بزرگی که چندی است پس از علیرضا رضایی رییس سابق دانشگاه آزاد همدان و شهردار کنونی ملایر بر این مسند نشسته است، با اقدامات تعامل گونه بار دیگر مدیران سابق این مجموعه را به همکاری فرا خواند.

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد همدان سید علی اصغر تروهید رئیس سابق این واحد به عنوان معاون هماهنگی و اصغر تیموریان مطلق، معاون پژوهشی سابق، به عنوان معاون آموزشی واحد همدان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان معرفی شدند.

سید علی اصغر تروهید درکارنامه اجرایی خود رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، به مدت شش سال، رئیس هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان همدان،نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیئت نظارت تشکل های اساتید استان همدان، قائم مقامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و معاون دانشجویی واحد همدان، را در کارنامه خود دارد.

در زمان تصدی تروهید در واحد همدان این واحد دانشگاهی در اجلاس شورای مرکزی دانشگاه بخاطر بیشترین آهنگ رشد در میان واحد ها و تعامل بسیار مناسب با تمامی سطوح مدیران و مقامات استانی در سال 1389 و ارتقای امتیاز واحد از 874 امتیاز به 2296 امتیاز مورد تقدیر قرار گرفت.

اصغر تیموریان مطلق نیز دارای مدرک دکتری ژئوفیزیک از دانشگاه علوم و تحقیقات، فارغ التحصیل رشته ژئوفیزیک در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران است که از سال 1372 به عنوان عضو هیات علمی واحد همدان مشغول به همکاری در دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

وی در کارنامه اجرایی خود، معاونت آموزشی واحد همدان به مدت دوسال و معاونت پژوهشی همین دانشگاه به مدت بیش از پنج سال و نماینده دانشگاه در تشکل های سیاسی اسلامی دانشجویی استان همدان را به مدت شش سال بر عهده داشته است

وی در کارنامه علمی خود بیش از 22 مقاله علمی ارائه شده در همایشهای ملی، بین المللی، 6 طرح پژوهشی، انتشار 6 عنوان مقاله در مجلات علمی معتبر و حضور در سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی داراست.

وی همچنن دارای افتخاراتی همچون کسب عنوان برترین طرح برون دانشگاهی واحد همدان در سال 90، کسب عنوان برترین طرح برون دانشگاهی منطقه پنج درسال 90، کسب عنوان مقام اول مدیر پژوهشی برتر در منطقه پنج در سال 91 و ثبت اختراع طراحی الگوریتم کاربردی برای تعیین آنومالی ها و تخمین عمق پوسته با استفاده از تلفیق دو روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی و زلزله سنجی نایل شده است.

گفتنی است در استان همدان چهار واحد دانشگاهی و شش مرکز دانشگاه آزاد اسلامی با جمعیتی بالغ بر 28 هزار نفر دانشجو،447 نفر هیات علی و 604 نفر کارمند مشغول به فعالیت می باشند.