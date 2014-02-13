رویارویی بانوان کاراته کای قم با حریفان خود در هفته دوم لیگ برتر بانوان

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در شرایطی که امسال رقابت‌های لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه‌های کشور در دو گروه مقدماتی به انجام می‌رسد، دومین هفته از دور برگشت فصل جاری این رقابت‌ها دو مسابقه حساس برای نماینده قم در پیش دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون کاراته کشورمان، مسابقات هفته دوم از دور برگشت فصل جاری لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی سالن ورزشی شهید کبکانیان تهران به انجام خواهد رسید.

برخورداری افزود: تیم بانوان قم که بیشتر نفرات آن‌ها را بانوان کاراته‌کای بومی تشکیل می‌دهند، بعد از انجام تمرینات برنامه‌ریزی شده در پیکارهای این هفته لیگ برتر کاراته باشگاه‌های زنان کشور حضور یافته و در جدال با رقبای خود به دنبال کسب بهترین نتیجه هستند.

دبیر هیئت کاراته استان قم در ادامه با بیان اینکه دیدارهای مرحله گروهی آرام آرام به هفته های پایانی خود نزدیک می شود، بیان داشت: بانوان کاراته کای قم روز جمعه این هفته با حریفان خود در هفته دوم لیگ برتر بانوان کاراته باشگاه های کشور به رقابت می پردازند.

وی یاد آور شد: هفته دوم از دور برگشت مسابقات فصل جاری لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور روز جمعه بیست و پنجم بهمن ماه با برگزاری 12 دیدار در گروه های اول و دوم در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود و تیم هیئت کاراته قم نیز با تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مسابقات مهمی انجام می دهد.

برنامه دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور:

گروه اول:

تعاونی ولیعصر(عج) - شهرداری سیرجان

علمدار کربلا - هیئت کاراته مرکزی

علمدار کربلا - باشگاه حامی

هیئت کاراته مرکزی - شهرداری سیرجان

هیئت کاراته مرکزی - تعاونی ولیعصر(عج)

شهرداری سیرجان - باشگاه حامی

گروه دوم:

هیئت کاراته تهران - شهرداری باقر شهر

مس کرمان - شهرداری زنجان

مس کرمان - هیئت کاراته قم

شهرداری زنجان - شهرداری باقر شهر

شهرداری زنجان با هیئت کاراته تهران

شهرداری باقر شهر - هیئت کاراته قم