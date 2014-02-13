رئیس هیئت تنیس خاکی استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در مجمع انتخابات هیئت تنیس خاکی استان کردستان "آرش اسماعیل نسبب" با کسب کل آرا به عنوان رئیس هیئت تنیس خاکی استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که آرش اسماعیل نسب با کسب 15 رای به عنوان تنها نماینده این مجمع توانست به مدت چهار سال سکان دار هئیت تنیس خاکی استان را بر عهده بگیرد.

رئیس جدید هیئت تنیس خاکی استان کردستان در این مراسم با اشاره به این مطلب که این رشته ای ورزشی نوپا در استان کردستان هنو رشد و گسترش لازم را نداشته است، گفت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی این رشته ورزشی در بین جوانان و نوجوانان می تواند گسترش ورزش تنیس خاکی را در استان به دنبال داشته باشد.

آرش اسماعیل نسب اظهار داشت: انتظار می رود با تعامل و همکاری تمامی ورزشکاران و اعضاء هئیت زمینه را برای توسعه و ترویج این رشته ورزشی در استان فراهم کنیم.

وی افزود: در راستاي اقدامات صورت گرفته و از سال گذشته در مجموعه فرهنگی و هنری بانوان زمین تنیس خاکی آماده بهره برداری است و انتظار می رود زمینه حضور بانوان ورزشکار در این رشته بیشتر شود.

رئیس جدید هیئت تنیس خاکی کردستان بیان کرد: برگزاری کلاس های آموزش مربیان و داوران، جذب اعتبارات به وسیله بخش خصوصی، فعال سازی هیئت های شهرستانی و راه اندازی هئیت ها در دیگر استان ها از جمله اولویت های کاری هئیت تنیس خاکی کردستان است.