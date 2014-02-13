زمينه و شرايط براي توسعه و ترویج تنیس خاکی در کردستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورز ظهر پنج شنبه در مجمع انتخابات هئیت تنیس خاکی استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه این رشته ورزشی در کردستان علاقمندان زیادی دارد و همین امر نوید بخش توسعه و ارتقاء این رشته در کردستان است.

وی با اشاره به این مطلب که متاسفانه در کردستان به ویژه مرکز استان فضاهای تنیس بسیار کم است، افزود: باید با برنامه ریزی مناسب مشکل زمین حل شود تا فدراسیون امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار هئیت هاي استاني قرار دهد.

دبیر فدراسیون تنیس خاکی بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوای استان باید سالن ورزشی سرپوشیده در اختیار ورزشکاران قرار گیرد تا در تمام طول سال بتوانند به تمرینات خود در اين رشته ورزشي ادامه دهند.

کشاورز یادآور شد: اگر تا کنون کمک های فدراسیون کم بوده است به دلیل این بوده که متاسفانه تنيس کردستان عملكرد و كارنامه خوبي را نداشته است و نتوانسته بود در مسابقات حضور داشته باشد و تا ورزشکاران مستعدی را پرورش دهد.

وی ادامه داد: فدراسیون در جایی هزینه می کند که بازخورد خوبی داشته باشد و این به این معنا است که کردستان باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تنيس خاکی استان به جایگاه قابل قبولی برسد.

دبیر فدراسیون تنیس خاکی گفت: فدراسیون آمادگی همکاری لام را در خصوص فعال کردن مینی تنیس در مدارس استان را دارد و انتظار می رود با جذب استعدادها در سنین پایه زمینه برای درخشش ورزشکاران استان در این رشته ورزشی فراهم شود.

در ادامه این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظها داشت: تنیس خاکی در استان ورزش جدیدي است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب این رشته ورزشی به اوج برسد.

حامد جولايی افزود: فعال سازی این رشته ورزشی در تمامی شهرستان ها، جذب اسپانسرهای توانمند، آموزش مربیان و داوران در استان و برنامه ریزی مناسب برای حضور در عرصه های مختلف این رشته ورزشی باید اولویت های کاری هئیت تنیس خاکی استان باشد.

وی بیان کرد: خانه تنیس کردستان با مشارکت بخش خصوصی و هئیت تنیس استان باید راه اندازی شود و انتظار می رود فدراسیون نیز حمایت های لازم را از این رشته ورزشی در استان داشته باشد.

در اين مجمع انتخاباتي آرش اسماعيل نسب به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز كرستان انتخاب شد.