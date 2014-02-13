راه اندازی اولین سامانه هدایت شغلی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: در این سامانه حدود سه هزار شغل دارای کد برای معلولین مشخص شده است که در حال حاضر 256 کد رشته شناسایی شده است و معلولین با توجه به معلولیتی که دارند می توانند به این سایت مراجعه و ثبت نام نمایند.

وی افزود: معلولین با مراجعه به این سایت و بر حسب توانایی و نوع معلولیت ثبت نام کرده و می توانند از محل و زمان برگزاری دوره ها اطلاع پیدا کنند.

رحمانی اضافه کرد: تلاش داریم تا خرداد ماه 93 با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای حدود سه هزار شغل را برای مددجویان شنایی و ایجاد کنیم و همچنین هم اکنون تفاهم نامه برای فاز دوم این سامانه نیز با اداره کل فنی و حرفه ای استان منعقد گردیده است.

فعالیت 55 مرکز توانبخشی در گلستان

مدیر کل بهزیستی استان گفت: در حال حاضر 55 مرکز توانبخشی آزاد و دولتی در گلستان فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز توان بخشی استان هم اکنون می توانند حدود سه هزار و 480 نفر را مورد پذیرش قرار دهند که از بین دو هزار و 585 نفر می توانند از ظرفیت یارانه ای برخوردار باشند و مابقی به صورت آزاد مورد پذیرش قرار گیرند.

وی افزود: در حال حاضر در این مراکز حدود دو هزار و 450 نفر مورد پذیرش قرار گرفته اند که طبق قانون به مراکز روزانه بابت هر نفر 140 هزار تومان که با افزایشی که داشته ایم 155 هزار تومان پرداخت می شود و همچنین به مراکز شبانه نیز بابت هر نفر 245 هزار تومان پرداخت می شود.

رحمانی با اشاره به مراکز ترک اعتیاد در گلستان گفت: در استان 60 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد که امسال حدود هشت هزار و 196 نفر تا به الان به این مراکز و کمپ ها مراجعه کرده اند و تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بیشترین تعداد زنان معتاد در شرق استان هستند تلاش داریم تا کمپ زنان معتاد را به زودی در گنبد افتتاح کنیم که در حال حاضر در دو شهر گرگان و آزاد شهر کمپ زنان افراد را مورد پذیرش قرار می دهد.

مدیر کل بهزیستی استان عنوان داشت: تا به الان حدود 10 هزار و 799 نفر از افراد معتاد در بانک اطلاعاتی ما به ثبت رسیده است که از این بین سه هزار و 856 نفر در مراکز اقامتی و میان مدت مورد پذیرش و تحت درمان قرار گرفته اند و شش هزار و 943 نفر در مراکز ماده 15 یا سرپایی پذریش و درمان شده اند و همچنین هم اکنون 1600 نفر هم از یارانه مراکز استفاده می کنند.

وی با اشاره به طرح غربالگری بینایی سنجی تصریح کرد: این طرح از سال 91 به طور دائمی ، کودکان را مورد معاینه قرار می دهد که در سال 92 حدود 67 هزار کودک در استان مورد سنجش بینایی قرار گرفته اند.

رحمانی از افتتاح چهار مرکز روزانه سالمندان در استان خبر داد و اظهار داشت: امسال توانستیم مرکز روزانه سالمندان را در آزادشهر افتتاح کنیم که در نظر داریم تا چهار مرکز در شهر های مراوه تپه، بندر ترکمن ، گرگان و آق قلا نیز به زودی افتتاح کنیم.

وی افزود: این مراکز در طول روز انواع خدمات پزشکی و فرهنگی را در اختیار سالمندان قرار می دهد تا آنان بتوانند از این خدمات به راحتی بهره مند شوند.