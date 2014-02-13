اعلام رای کمیته انضباطی برای فوتسال و فوتبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شهرداری اشکنان و پرسپولیس تهران از سری رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان یکم بهمن‌ماه برگزار شد که تیم شهرداری اشکنان به دلیل ایجاد وقفه در شروع به موقع مسابقه به علت تاخیر در استقرار آمبولانس و پزشک، طبق بند 11 ماده 22 و 27 آئین‌نامه انضباطی به 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین دیدار دو تیم نگار دژ شیراز و استقلال تهران از سری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان که قرار بود 19 دی‌ماه در شیراز برگزار شود به علت عدم آماده سازی زمین و کوتاهی مسئولان برای برگزاری مسابقه که منجر به برگزاری این دیدار نشد، کمیته انضباطی به استناد ماده 30 آئین نامه انضباطی و بند ج ماده 21، نتیجه را سه بر صفر به سود تیم استقلال تهران اعلام کرد و تیم نگاردژ شیراز را به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

