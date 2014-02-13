۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

شیرانی در گفتگو با مهر:

زمین لرزه گندمان خسارت جانی و مالی در پی نداشته است

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن گفت: زمین لرزه گندمان خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

آرش شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک زمین لرزه 4.1 ریشتری در گندمان از توابع شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی افزود: این زمین لرزه در ساعت 15 و 17 دقیقه در عمق هشت کیلومتری به وقوع پیوسته است.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن یادآور شد: در ماههای اخیر زمین لرزه های باشدت کم درمنطقه گندمان و بخش بلداجی به وقوع پیوسته و این نشانگر زلزله خیز بودن این مناطق است که باید ساکنین در ساخت و ساز استانداردها را برای حفاظت از زمین لرزه رعایت کنند.

