طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی در بروجرد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر پنج شنبه در ستاد توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: طی دو سال گذشته جلساتی به منظور اجرایی شدن این طرح برگزار و به دنبال آن در کمیسیون ماده 95 به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: این طرح در مرحله اول در چهار محله ابراهیم آباد، دره غریب، قاآنی و گاپله عملیاتی خواهد شد.

یعقوبی فر ادامه داد: یکی از حادترین شکلهای حاشیه نشینی اسکان غیر رسمی در هسته های خارج از شهر است.

وی افزود: عدم وجود بهداشت، مسائل ضد امنیتی، فقر شدید، بیکاری و پایین بودن شاخصه های مهم زندگی از تبعات سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه ای در بروجرد است.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: مسئولان دغدغه دارند که این طرح هر چه سریعتر عملیاتی شود و ابتدا باید مراکز ایجاد اشتغال در این مناطق ساخته شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 13 محله در شمار سکونتگاههای غیررسمی در بروجرد شناخته شده که در مرحله اول چهار محله توانمندسازی خواهند شد.

وی یادآور شد: برای عملیاتی شدن این طرح باید استانداری، عمران و بهسازی شهرداری و فرمانداری اعتبارات لازم را تخصیص دهند.