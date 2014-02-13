به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام حسن روحانی به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
برادر عزیز، جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه
رییسجمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
السلام علیکم و رحمهالله و برکاته
خبر حادثه تاسفبار سقوط یک فروند هواپیمای الجزایری در شرق آن کشور و کشته شدن دهها تن از نظامیان و خانواده ایشان موجب تأسف و تأثر گردید.
ضمن ابراز همدردی و تسلیت به جنابعالی، دولت و ملت الجزایر، برای بازماندگان صبر جمیل و برای درگذشتگان غفران و رحمت الهی مسألت دارم.
حسن روحانی
رییسجمهوری اسلامی ایران
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