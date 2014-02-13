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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

در پی سانحه سقوط هواپیما صورت گرفت

تسلیت حسن روحانی به رئیس‌جمهور الجزایر

تسلیت حسن روحانی به رئیس‌جمهور الجزایر

رئیس‌جمهور کشورمان سانحه سقوط هواپیمای الجزایری را به بوتفلیقه رئیس‌جمهور این کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،‌ متن پیام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر عزیز، جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه
رییس‌جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
خبر حادثه تاسف‌بار سقوط یک فروند هواپیمای الجزایری در شرق آن کشور و کشته شدن دهها تن از نظامیان و خانواده ایشان موجب تأسف و تأثر گردید.

ضمن ابراز همدردی و تسلیت به جناب‌عالی، دولت و ملت الجزایر، برای بازماندگان صبر جمیل و برای درگذشتگان غفران و رحمت الهی مسألت دارم.

حسن روحانی
رییس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2235612

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