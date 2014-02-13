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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

با حضور مسئولان و خانواده شهدای حفاظت هواپیمایی

پیکر جانباز شهید حسین عسگری تشییع شد

پیکر جانباز شهید حسین عسگری تشییع شد

پیکر جانباز سرافراز پاسدار شهید حسین عسگری با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و خانواده شهدا تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز سرافراز و پاسدار شهید حسین عسگری صبح امروز در ستاد فرماندهی حفاظت هواپیمایی برگزار شد.

در این مراسم فرماندهی حفاظت سپاه، فرماندهی و مسئولین پلیس فرودگاه های کشور،  فرماندهی آشیانه جمهوری اسلامی نیروی هوایی ارتش، جمعی از خانواده های معظم شهدا و تعدادی از کارکنان و پیشکسوتان حفاظت هواپیمایی حضور داشتند.

پیکر مطهر این شهید سرافراز پس از تشییع در داخل فرودگاه مهرآباد برای خاکسپاری به گلزار شهدای یافت آباد منتقل شد.

به گزارش مهر، شهید عسگری از جانبازان سرافراز اسلام بود که حدود 10 سال بدلیل جراحات ناشی از حضور در جبهه های حق علیه باطل در کما بسر می برد و در نهایت پس از سال ها روز چهارشنبه به جمع یاران شهیدش پیوست.

کد مطلب 2235614

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