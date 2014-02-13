وقوع درگیری در پارلمان هند/گاز فلفل نمایندگان را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "ال. راجاگوپال" نماینده "حزب کنگره" در پارلمان هند مخالفت خود را با طرح تبدیل منطقه تلانگانا واقع در ایالت آندراپرادش در جنوب هند به ایالت جدید به شیوه عجیبی به نمایش گذاشت. وی در جریان بحث در خصوص این طرح پس از شکستن یک لیوان، با گاز فلفل به دیگر نمایندگان حمله کرد.

در پی این اقدام شماری از نمایندگان به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به وقوع درگیری بین نمایندگان جناح های موافق و مخالف طرح مذکور در پارلمان شد. بنا بر گزارش های تایید نشده یکی دیگر از نمایندگان از جیب خود چاقویی درآورده و قصد حمله به دیگر نمایندگان را داشته است.

طبق گزارش های منتشر شده پس از این درگیری چهار آمبولانس به ساختمان پارلمان اعزام شده و شماری از نمایندگان را به بیمارستان منتقل کرده اند. تلویزیون هند نیز تصاویری از خروج سراسیمه نمایندگان به بیرون از ساختمان پارلمان را در حالی که چشم ها و بینی خود را پوشانده بودند به نمایش گذاشت.

"کمال ناث" وزیر امور پارلمانی هند در گفتگو با خبرنگاران از وجود گزارش هایی در مورد حمله به نمایندگان با چاقو خبر داد. وی ضمن انتقاد از این رویداد آن را برای دستگاه دمکراسی کشور شرم آور ارزیابی کرد. گفتنی است منطقه تلانگانا با 35 میلیون جمعیت در صورت جدا شدن از آندراپرادش 10 بخش از مجموع 23 بخش این ایالت از جمله شهر حیدرآباد را شامل خواهد شد.