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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴

براي جلوگيري از شيوع وبا

بيش از دو تن سبزي در كرج معدوم شد

مدير اداره خدمات شهري كرج گفت : به دنبال اجراي طرح ضربتي جمع آوري دستفروشان و دوره گردان بيش از دو تن سبزي و ميوه غير بهداشتي در كرج معدوم شد.

محسن مرادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود : اين ميزان سبزي از 145 وانت بار دوره گرد و تعدادي چرخي سبزي فروش به دست آمد.

 

مرادي خاطر نشان كرد : مواد غذايي غير بهداشتي جمع آوري شده از دستفروشان نيز در صورت تشخيص كارشناسان معدوم مي شود .

 

معاون شهردار كرج اظهار داشت : طرح ويژه نظارت بر فعاليت دوره گردها و دستفروشان كه از 29 تيرماه در راستاي جلوگيري از شيوع وبا آغاز شده با همكاري نيروي انتظامي ، كارشناسان بهداشت و مقامات قضايي همچنان ادامه دارد .

 

مرادي يادآور شد : در همين راستا در آستانه بازگشايي مدارس طرح ويژه اي براي جلوگيري از فعاليت دوره گردها در نزديكي مدارس شهرستان اجرا مي شود .

 

وي تأكيد كرد : با عرضه كنندگان مواد غذايي در اطراف مدارس به طور جدي برخورد خواهد شد.

کد مطلب 223562

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