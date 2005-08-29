بيش از دو تن سبزي در كرج معدوم شد

محسن مرادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود : اين ميزان سبزي از 145 وانت بار دوره گرد و تعدادي چرخي سبزي فروش به دست آمد.

مرادي خاطر نشان كرد : مواد غذايي غير بهداشتي جمع آوري شده از دستفروشان نيز در صورت تشخيص كارشناسان معدوم مي شود .

معاون شهردار كرج اظهار داشت : طرح ويژه نظارت بر فعاليت دوره گردها و دستفروشان كه از 29 تيرماه در راستاي جلوگيري از شيوع وبا آغاز شده با همكاري نيروي انتظامي ، كارشناسان بهداشت و مقامات قضايي همچنان ادامه دارد .

مرادي يادآور شد : در همين راستا در آستانه بازگشايي مدارس طرح ويژه اي براي جلوگيري از فعاليت دوره گردها در نزديكي مدارس شهرستان اجرا مي شود .

وي تأكيد كرد : با عرضه كنندگان مواد غذايي در اطراف مدارس به طور جدي برخورد خواهد شد.