به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان بسیج مساجد و محلات استان سمنان در هفتمين جلسه شوراي انديشه و همفكري بسيج مساجد و محلات كه با حضور اعضای اين شورا در سالن جلسات اداره کل هواشناسی حول محور امر به معروف و نهی ازمنکر برگزار شد، گفت: تشکیل و راهاندازی شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاهها را از اولویتهای اصلی برنامههای پایگاههاي بسيج است.
سيد رحيم كيا با اشاره به اولویتبندی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در پایگاههای محلات و مساجد بيان كرد: حلقههای صالحین بهترین و مؤثرترین فرآیند در اجراي فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه مقاومت هستند.
وي وجود یک وحدت رویه را در ساختار اجرایی امر به معروف و نهي از منكر لازم دانست و افزود: تشکیل و راهاندازی شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاهها از اولویتهای اصلی برنامههای پایگاهها است.
رئيس شوراي انديشه و همفكري بسيج مساجد و محلات استان سمنان نيز در اين جلسه خواستار بازنگري اهداف و ماموریتهاي اجرايي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه شد.
حجتالاسلام حسنعلی عربی افزود: بايد شناخت و بصيرت ما نسبت به آثار فردي و اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر بيش از پيش شود.
وي تأكيد كرد: اگر خواهان تأثيرگذاري اين فريضه در جامعه هستيم ابتدا خود بايد در اعمالمان به گونهاي رفتار كنيم كه براي سايرين الگو باشيم تا گامهاي مثبت و مؤثري در راستاي ترويج معروفات و زدودن منكرات از چهره اجتماع برداشته شود.
مركز ترويج مرغ بومي در بيارجمند افتتاح شد
فرمانده حوزه مالك اشتر بيارجمند گفت: مركز ترويج مرغ بومي در راستاي پيروي از منويات مقام معظم رهبري و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي در بيارجمند افتتاح شد.
غلامرضا جزء بستجاني بيان كرد: اين طرح با حمايت مالي بسيج سازندگي سپاه ناحيه ميامي با اعطاي تسهيلات كمبهره داير شده است.
وي ضمن تقدير از مجريان اين طرح افزود: پيروي از منويات رهبري در هر زمينه راهگشا و حلال مشكلات پيشروي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
فرمانده حوزه مالك اشتر بيارجمند، هدف از راهاندازي اين مركز را حمايت از توليد داخلي و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: با توجه به شرايط اقتصادي موجود يكي از مهمترين راههاي برون رفت از اين شرايط اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي در كشور است.
جلسه مشترك بسیج مهندسان و بسیج مساجد و محلات استان سمنان برگزار شد
رئيس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان در جلسه مشترك مسئولان دو سازمان بسیج مهندسین استان سمنان و بسیج مساجد و محلات برگزار شد، گفت: بسیج مهندسین درصدد است در طرح بسیج همگام با کشاورز، تولید محصولات کشاورزی را در استان با دو هدف افزايش رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار افزایش دهد.
مرتضی دهرویه بيان كرد: جامعه مهندسین و افرادی که با بسیج مهندسین همکاری میکنند دارای پتانسیل بالایی در زمینه علمی و اجرایی هستند.
وي افزود: باید از این پتانسیل موجود بهره لازم را برای پیشبرد اهداف سازمان که پیشرفت کشور است، بکار برد.
رئيس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان اضافه كرد: در طرح بسیج همگام با کشاورز که ابتدا در غالب تنها دو صفحه ابلاغ شده بود و با برنامهریزی و هدفگذاری توانستیم این طرح را در 70 صفحه تنظیم و در جلسات متعدد به تصویب رسیده است.
دهرویه بيان كرد: استان سمنان به عنوان استان پایلوت مجري طرح بسيج همگام با كشاورز است.
وي خاطرنشان كرد: در اجرای هر چه بهتر این طرح سازمانهای بسیج مساجد و محلات و بسیج سازندگی و بسیج عشایری هم می توانند کمک شایانی كنند.
نشست بازنگري كيفيت حلقههاي صالحين بسیج میامی برگزار شد
فرمانده سپاه ناحیه میامی در نشست بازنگري كيفيت حلقههاي صالحين، چالشها و فرصتها كه با حضور مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه میامی، بسیجیان و سرگروههای صالحین شهر هونستان به همت حوزه مقاومت قدس میامی در اين شهرستان برگزار شد، گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ایران بزرگترین انقلاب در قرن بیستم است؛ چرا که این انقلاب علاوه بر تغییر شگرف در همه ابعاد و مناسبات در داخل کشور بر مناسبات منطقه و جهان تأثیرات شگرفی بر جای گذاشته است.
وی افزود: امروزه دشمن تلاش میکند تا جایگاه ولایت فقیه را که به عنوان مهمترین عامل انسجام ملت ایران اسلامی است را از بین ببرد.
نشست سیاسی دانشجویان پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر گرمسار برگزار شد
کارشناس سیاسی حوزه محمد رسول الله گرمسار در نشست سیاسی كه با محوريت دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر در ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار برگزار شد، گفت: نخستين دستاورد سیاسی انقلاب اسلامي نابودي سیاستهای آمریکا عليه ايران است.
مهدی مقربی اظهار كرد: با وقوع انقلاب اسلامی مرکز برنامهریزی و عملیات سیاستهای آمریکا در خاورمیانه از بین رفت و این مطلب را دانشجویان پیرو خط امام نیز تایید میکنند زیرا اسنادی را از این فعالیتها در تسخیر سفارت آمریکا به دست آوردند.
وي دومین دستاورد انقلاب اسلامی را پایان وابستگی ایران به غرب دانست و تصریح کرد: ما در تاریخ خواندیم که پهلوی در تمامی عرصهها سیاستش نسبت به غرب وابستگی مطلق بود و شاهد این مدعا نیز تأسیسات هستهای ایران قبل از انقلاب است که دارای زیر بنای کاملاً فرانسوی بود.
کارشناس سیاسی حوزه محمد رسول الله گرمسار افزود: نکته قابل توجه این است که در این دوران فرانسویها حتی یک دانشجوي ایرانی را برای ادامه کار تأسیسات با زیرساختها آشنا نکردند.
مقربی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی را جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی بر مبنای فقه شیعه عنوان كرد.
وي افزود: بعد از انقلاب قانون اساسی توسط خبرگان جامعه تدوین شد که بر مبنای فقه شیعه بود؛ زیرا مردم مسلمان و شیعه ایران فرهنگ عمومیشان بر مبنای اعتقادات شیعه است.
کارشناس سیاسی حوزه محمد رسول الله گرمسار تأکید کرد: باید قوانینی که حکومت با آن بر مردم حاکمیت میکند مطابق با فرهنگ عمومیشان یعنی فرهنگ تشیع باشد.
مسابقه دارت و پینگ پنگ امدادگران و مسئولان هلال احمر گرمسار برگزار شد
مسئول پایگاه هلال احمر ده نمک از توابع گرمسار در حاشيه برگزاري مسابقه دارت و پینگ پنگ در پایگاه هلال احمر ده نمک با حضور امدادگران و مسئولان هلال احمر شهرستان برگزار شد، گفت: فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در جامعه به دليل تأثيرگذاري فزاينده بايد گسترش يابد.
محسن جورابلو بيان كرد: این مسابقات به مناسبت 22 بهمن روز پیروزی انقلاب و فجر آفرینی ملت ایران برگزار شد.
وي تصریح کرد: خونهای بسیاری برای این انقلاب ریخته شده و جوانان غیوری پر پر شدند تا این انقلاب و این آرامش نصیب ما شود.
مسئول پایگاه هلال احمر ده نمک از توابع گرمسار تأکید کرد: وظیفه ماست که آرمانهای انقلاب و ارزشهای ایران اسلامی را حفظ کنیم و همیشه یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را زنده نگه داریم.
گردهمایی طلاب و روحانیان شهرستان گرمسار برگزار شد
مدیر حوزه علمیه گرمسار در گردهمایی طلاب و روحانیان این شهرستان در سالن اجتماعات حوزه علمیه شهرستان گفت: مديريت جهادي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و از ويژگي جامعه اسلامي محسوب ميشود.
حجتالاسلام محمد علی سلطانی افزود: یکی از ویژگیهای جامعه اسلامی این است که در آن روحیه جهادی ایجاد و تقویت شود و این کلید واژه روحیه جهادی بارها و بارها از زبان مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان عنوان شده که آخرین بار آن در دیدار معظم له با مدیران شهرداری تهران عنوان شد.
مدیر حوزه علمیه گرمسار ضمن اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی جهاد گفت: جهاد به معنای لغوی یعنی تلاش کردن و در اصلاح یعنی تلاش توأم با سختی است.
سلطانی تصریح کرد: مراجع و بزرگان حوزههای علمیه میگویند طلبه باید سختی بکشد تا آبدیده شود.
وی تأکید کرد: البته تفاوت میان این سختی مورد نظر مراجع و سختیای که در ذهن من و شما نقش بسته است این است که منظور مراجع از سختی کشیدن این نیست که طلاب علوم دینی از امکانات رفاهی خود را محروم سازند.
نخستين جشنواره یاوران انقلاب بانوان بسیجی سمنان برگزار شد
معاون فرهنگی بنیاد شهید سمنان در نخستين جشنواره یاوران انقلاب كه با حضور بانوان بسیجی پایگاه حضرت سکینه(س) و حوزه حضرت زینب(س) سمنان در اين پايگاه برگزار شد، گفت: اگر جوانان انقلابي راه انقلاب و شهدا را ادامه دهند، اسلام براي همیشه پا بر جا میماند.
حجتالاسلام فریدون اظهار كرد: انقلاب از سال 1342شکل گرفت و در سال 1357 توسط امام خمینی(ره) و شهدایی که تا آخرین قطره خون برای حفظ دین اسلام جنگیدند به پیروزی رسید.
وی ادامه داد: انقلاب دارای سه رکن اسلاميت،جمهوريت و رهبري است و اگر بخواهیم راه شهدا و انقلاب را ادامه دهیم باید از این اركان اساسی حفاظت و پاسداری کنیم.
معاون فرهنگی بنیاد شهید سمنان خاطرنشان کرد: شیعه همانند پرندهای است که در اوج آسمانها پرواز میکند و دو بال سرخ و سبز دارد که بال سرخ آن نشان از عاشورا و با سبز نشان از مهدویت و انتظار دارد.
فريدون اظهار كرد: پیروی از ولایت فقیه انسان را از شیطان دور میكند؛ چرا که دست ولایت فقیه در دست حضرت مهدی(عج) است، همچنین ولایت همانند زرهی است که اگر این زره از بدنها جدا شود، تیرهای دشمن به هدف میخورد.
نشست بصيرتي بسيجيان منطقه فرومد میامی برگزار شد
مسئول تربيت و آموزش سپاه ناحيه ميامي در نشست بصيرتي كه با محوريت "بررسي علل و عوامل بروز جنگ نرم و پيامدهاي آن" و با حضور بصيرتي بسيجيان منطقه فرومد در حسينيه صاحبالزمان (عج) اين شهر برگزار شد، گفت: تشخيص حق و باطل و سره از ناسره مستلزم افزايش بصيرت و آگاهي است.
حجتالاسلام اباذر محمدي اظهار كرد: بروز جنگ نرم و انحراف جوانان از مسير انقلاب و اسلام از اهداف دشمن است.
وي افزود: افكار و اذهان جوانان و نوجوانان با هدف از بين رفتن اعتقادت در جنگ نرم مورد هدف دشمنان قرار گرفته است.
مسئول تربيت و آموزش سپاه ناحيه ميامي گفت: مبادا بيبصيرتي و غفلت ما موجب شود كه ناخواسته در صفي مقابل صف حق قرار گيريم و از سربازان دشمن شويم و در دامي كه دشمنان پهن كردهاند، گرفتار شويم.
محمدي بيان كرد: ماهواره و اينترنت از ابزارهاي جنگ نرم دشمن محسوب ميشود كه بايد نحوه صحيح استفاده از اين ابزار را فرا بگيريم تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيريم.
وي اظهار كرد: فيلم و سريالهاي ماهوارهاي عامل ترويج بيعفتي، بيحجابي، بدحجابي، ايجاد سوءظن افراد نسبت به يكديگر، ايجاد اختلاف و از هم گسيختگي خانوادهها است.
مسئول تربيت و آموزش سپاه ناحيه ميامي گفت: بايد در برهه كنوني مراقب باشيم و بصيرت و آگاهي مان را نسبت به محيط پيرامونمان و آنچه در حال وقوع است، افزايش دهيم تا بتوانيم خوب را از بد و سره را از ناسره تشخيص دهيم.
