همسویی علم و صنعت در تولید داروهای گیاهی/ انجمن های طب سنتی بازوی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میر غضنفری عصر پنج شنبه در حاشیه افتتاحیه مرکز آموزش طب سنتی خراسان رضوی در پاسخ به مهر اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان کوتاهترین مسیر را برای تحقق همسویی علم و صنعت در تهیه و تولید داروهای گیاهی طی می کنند.

سند توسعه گیاهان دارویی و طب ایرانی حتی با تغییر دولتها اجرایی می شود

مدیر کل انجمن طب سنتی ایران تاکید کرد: سند توسعه گیاهان دارویی و طب ایرانی تیرماه تصویب شد که حتی با تغییر دولتها اجرایی می شود.

وی افزود:حمایت هایی خوبی برای توسعه گیاهان دارویی انجام گرفته است و صنعت و دانشگاه در کنارهم تحقیق می کنند تا محصولی علمی به دست مردم برسد.

میر غضنفری همچنین عنوان کرد: هماهنگی و نظارت در توسعه طب سنتی نیز کار بزرگی است که چند وزارتخانه در کشور در آن مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه امروزه دوره های طب سنتی برای پزشکان عمومی برگزار می شود تاکید کرد: در کشور گسترش انجمن های علمی طب سنتی را دنبال می کنیم.

تاکید رهبر انقلاب بر توسعه و ترویج طب سنتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

میرغضنفری عنوان کرد: رهبر انقلاب نیز در سالهای گذشته بر اهمیت ترویج طب سنتی تاکید داشته اند و توسعه طب سنتی و اصلاح سبک زندگی مردم مدنظر ایشان است.

وی با ابراز تاسف از اینکه هم اکنون در دانشگاه های علوم پزشکی کشور یک واحد طب سنتی هم به دانشجویان پزشکی ارائه نمی شود افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که پزشکان و دانشجویان در طب نوین با اصول طب سنتی آشنا شوند.

تاسیس داروخانه های طبیعی

مدیر انجمن طب سنتی کشور گفت: برای توسعه و در اختیار گذاشتن داروهای طبیعی برای شهروندان تاسیس داروخانه های طبیعی در دستور کار است که البته منافاتی با فعالیت عطاران در کشور ندارد.

وی عطاران را یک صنف دانست که میراث دار طب سنتی در کشور هستند و باید با نظارت فعالیت آنان نیز ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: فعالان در انجمن های طب سنتی به عنوان بازوهای تخصصی این طب برای وزارت بهداشت هستند.

تنها 30 فارغ التحصیل طب سنتی در کشور داریم

مدیر انجمن طب سنتی کشوربا اشاره به اینکه 300 نفر در کشور در زمینه طب سنتی مشغول به تحصیل هستند گفت: تنها 30 فارغ التحصیل در این رشته در کشور داریم که تعداد آنها نسبت به نیاز کشور بسیار کم است.

وی عنوان کرد: در همایشی که با حضور وزیر بهداشت و فعالان طب سنتی در تهران برگزار شد؛ وزیر از این تعداد فارغ التحصیل در طب سنتی ابراز تاسف کرد و بر توسعه آن در کشور تاکید کرد.

مردم شیادان فعال در عرصه طب سنتی را بشناسند

مدیر انمن طب سنتی کشور تاکید کرد: مردم باید شیادان فعال در عرصه طب سنتی را بشناسند.

وی ادامه داد: مرجع مورد اطمینان در این خصوص وزارت بهداشت است که با مراجعه به سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توان از مجرب بودن این انجمن های مردمی اطمینان پیدا کرد.

میرغضنفری به فعالیت پیشکسوتان طب سنتی در کشور و استفاده از تجارب آنها اشاره کرد و گفت: برخی از این پیشکسوتان بدون داشتن مدرک دانشگاهی به عنوان استاد افتخاری در دانشگاه تهران مشغول به آموزش به دانشجویان هستند.

انجمن های مردمی فعال در طب سنتی شناسایی و ثبت شوند

میرغضنفری تاکید کرد: انجمن های مردمی فعال در طب سنتی باید شناسایی و ثبت شوند و با اساسنامه و ساز و کار مشخص فعالیت کنند.

وی افزود: باید انجمن های باسابقه و هماهنگ با دانشگاه علوم پزشکیتایید شوند و به عنوان بازوی دانشگاه فعال باشند.

مدیرانجمن طب سنتی کشور در خصوص اختلافات موجود میان انجمن های مردمی فعال طب سنتی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این دو گروه باید با تعامل به نقطه مشترک برسند و باید این را مدنظر داشت که مردم انجمن های مردمی را قبول دارند و به آنها مراجعه می کنند.

مدیرانجمن طب سنتی کشور بیان کرد: توسعه طب سنتی فقط بوسیله دانشگاه نمی شود ؛ گرچه مهم ترین رکن آن دانشگاه است.

زنان کشور با اصول طب سنتی و سبک زندگی ایرانی آشنا شوند

وی به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در استفاده از اصول طب سنتی در خانواده ها اشاره کرد و گفت: بویژه بانوان به عنوان ایفا کنندده نقش اصلی در خانواده باید به سمت اصلاح سبک زندگی و کاربرد اصول صحیح تغذیه بومی و اسلامی روی بیاورند.

وی با تاکید براینکه طب سنتی اصلاح سبک زندگی را مدنظر قرار دارد افزود: روستاییان ما باید بدانند که کشک و لواشک محصول همان روستا بر پفک و چیپس ارجحیت دارد و این تنقلات را جایگزین فرآورد های بومی شان نکنند.

آموزشهای عملی و آزاد برای مردم و پزشکان نیاز اصلی این حوزه است

مدیرانجمن طب سنتی کشوربیان کرد: آموزشهای عملی و آزاد برای مردم و پزشکان نیاز اصلی این حوزه است تا تعداد افرادی که به طب سنتی آشنایی دارند را افزایش دهیم.

میرغضنفری ابراز تاسف کرد از اینکه تعداد زیادی از پزشکان در کشور در مورد طب سنتی اسلامی چیزی نمی دانند.

وی در خصوص داروهای گیاهی ارائه شده در بازار داروی کشور گفت: این داروها رویکرد خاصیتی دارند و رویکرد طب سنتی این داروها نیست.

میرغضنفری تاکید کرد: در طب سنتی نسخه شخصی است و برای هرشخص دارو بر اساس نسخه شخصی تهیه می شود.

وی در خصوص کاربردی کردن استفاده از گیاهان دارویی گفت:سند توسعه گیاهان دارویی و طب ایرانی تیرماه تصویب شد که حتی با تغییر دولتها اجرایی می شود.