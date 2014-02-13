فاز دوم مرمت بناي تاريخي حسينيه اميني ها اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا قاسمي در این باره گفت: مرمت خانه تاريخي اميني ها كه به حسينيه امينها معروف است از پاييز سال 92 در دو فاز تعريف شد كه فاز اول آن به پايان رسيده و از اوايل بهمن ماه نيز فاز دوم پروژه شامل احياء و باززنده سازي اين بناي فاخر تاريخي آغاز شده است.



قاسمي با اشاره به روند مرمت اين بناي تاريخي افزود: فاز اول پروژه مرمت در محور جنوب غربي اين بنا از اوايل آذر ماه سال جاري در دستور کار تيم فني و کارشناسان اين اداره کل قرار گرفت و فعاليت‌هايي شامل اندودکاري، سفيد کاري و مرمت گچ‌ بريها و نيز پاکسازي و روغن کاري کل آثار چوبي، ارسي‌ها و ايزوله پشت بام ساختمان انجام شد.

وي رونق دوباره بافت تاريخي را در گرو مرمت و بازسازي اماکن تاريخي دانست و تصريح کرد: با توجه به نزديک شدن ايام نوروز و حضور گردشگران علاقمند به بازديد از بناهاي تاريخي فازدوم مرمت حسينيه اميني ها زودتر ازموعد مقرر و از اوايل بهمن ماه سال جاري آغاز شد.



این مسئول بیان کرد: این مرمت شامل برداشت بافت فرسوده، نازک کاري و اجراي نازک کاري در زيرزمين جنوبي، مرمت و بازسازي گچ بري‌هاي داخل زيرزمين و بناي جنوب غربي و در نهايت مرمت و بازسازي ارسي‌هاي بناي غربي است.



حسينينه اميني‌ها يکي از خانه‌هاي ارزشمند و منحصر به فرد متعلق به دوره قاجار در استان قزوين است كه در سال 1327 به شماره 377 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده و آنچه که امروز از اين خانه به جاي مانده شامل چهار حياط و فضاهاي مختلف در دو طبقه همکف و زير زمين است.



زيباترين قسمت اين خانه از سه تالار تشکيل شده است که به موازات يکديگر قرار گرفته و توسط ارسي هاي زيبايي به يکديگر متصل شده اند.

اين بناي تاريخي متعلق به حاج محمد رضا اميني از تجار معتبر شهر قزوين بوده که بخشي از آن وقف حسينينه شده است.

افتتاح فاز چهارم مرمت گرمابه تاريخي زياران



در مراسمی با حضور مسئولان محلی فاز 4 پروژه مرمتي حمام تاريخي روستاي زياران از توابع شهرستان آبيک افتتاح شد.

فاز چهارم عمليات حمام تاريخي زياران با تلاش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و همياري اعضاء محترم شورا و اهالي روستاي زياران انجام شد.



حمام تاريخي زياران يکي از بناهاي دوره قاجار است که در روستاي زياران از توابع مرکزي شهرستان آبيک واقع شده و از آثار ارزشمند اين روستا به شمار مي‌رود که قريب به 200 سال قدمت دارد و پس از احياء و باز زنده سازي اين بناي تاريخي با کاربري مرکز فرهنگي آماده بهره برداري شد.

نشست صميمي مربيان صنايع دستي با مديرکل ميراث فرهنگي قزوين



حمیدرضا قاسمی مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين روز پنجشنبه در جمع مربيان آموزش صنايع دستي استان گفت: اهميت هنرهاي سنتي و صنايع دستي، آموزش، افزايش سطح مهارت جوانان و تشويق و ترغيب افراد علاقمند و هنردوست به سمت فراگيري اين هنر از مهمترين رسالت‌هاي اين سازمان است كه کار و تلاش مربيان در اين عرصه براي نيل به اهداف بلند مدت اين صنعت نوين بسيار ارزشمند است.



وي بررسی مشکلات مربيان را مهم دانست و افزود: اين نشست‌ها با هدف بهبود فرآيند آموزشي در مراکز صنايع دستي و هنرهاي سنتي و گسترش فرهنگ آموزش در جامعه تشکیل می شود و در رشد و توسعه آموزشي موثر است و همه باید تلاش کنیم تا مشكلات و موانع آموزشي با بهترين شيوه مرتفع شود.

قاسمی یادآورشد: اين اداره كل برای حمايت کامل از فعالان و هنرمند صنايع دستي و هنرهاي سنتي آمادگي دارد و اميدواريم با همراهي مربيان و اساتيد برجسته اين حوزه در آينده نزديک شاهد رويدادهاي ثمربخشی در جهت توسعه و رونق صنايع دستي استان باشيم.

در اين جلسه، مسائلي در خصوص جايگاه مربيان، بازديد از مراکز آموزشي استان‌هاي ديگر، بهره برداري از امکانات ورزشي، فراهم کردن سيستم اتوماسيون اداري جهت ارتباط مربيان با سازمان، ايجاد وبلاگ براي مربيان، صدور کارت شناسايي مطرح شد.

در پايان از دو تن از مربيان فعال اين حوزه تقدير شد.

نمايشگاه اسناد و منابع تات شناسي در تاکستان



به مناسبت گراميداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نمايشگاه اسناد و مدارک و منابع مربوط به حوزه تات شناسي در تاکستان برگزار شد.



در اين نمايشگاه با همت ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري، فرمانداري، شوراي شهر و شهرداري شهرستان تاكستان برپا شد گزارش کاوش‌هاي باستان شناسي، کتب منتشر شده و اسناد، مدارک و منابع مربوط به زبان تاتي در کنار آثار

منتشر شده در استان قزوين در زمينه معرفي جاذبه ها و آثار تاريخي استان براي علاقمندان به نمايش درآمد.



معرفي ظرفيت‌ها، پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي علمي، پژوهشي، مشاهير و فرهيختگان فرهنگ تات از جمله اهداف برپايي اين نمايشگاه بود كه مورد استقبال مردم قرار گرفت.



اين نمايشگاه در محل ميراث فرهنگي شهرستان تاکستان برگزار شد.