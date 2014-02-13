طلاب وقت خود را صرف امور سرگرم کننده نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) گلستان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: طلبه همواره باید در پی کسب معارف اسلامی باشد و وقت خود را صرف امور سرگرم کننده همچون تلویزیون نکند و ما برای طلاب دعا می‌کنیم.

وی خطاب به طلاب حاضر در جلسه بیان داشت: امید است شما جوانان تحصیل کرده، فقیه و عالم با تقوا شوید و با تجربه‌ای که کسب می‌کنید عملتان بیشتر شود و به دیگران نیز تجارب خود را انتقال کنید.

این مفسر قرآن کریم عنوان کرد: اگر کسی ابتدا خود را اصلاح نکند نمی‌تواند دیگران را اصلاح کند و شما در مرحله اول کسب دانش قرار دارید و باید سعی کنید تقوا، عمل و خداشناسی تان بیشتر شود.

وی یادآور شد: قدر پدر و مادر خود را بدانید و با درس خواندن سعی کنید بتوانید فقیه و عالم باتقوا شوید تا بتوانید جامعه را هدایت کنید.

آیت الله علوی گرگانی در ادامه بیان کرد: عده ای با درس خواندن به جایی نرسیدند و خدا نکند کسی ملای خرابی شود و جامعه را خراب کند و خوش به سعادت کسی که توانست ملای خوبی شود.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز داشت: شما باید درس بخوانید و زحمت زیادی متحمل شوید تا یک فقیه باتقوا شوید و این را پدر و مادر شما خواستار هستند.

وی افزود: شما توفیق خواندن درس طلبگی و رشته علوم اهل بیت(ع) را کسب کرده اید و طلبه باید ابتدا برای خود تفهیم کند که راه هدایت و ارشاد جامعه را در پیش گرفته است و برای رسیدن به این هدف ابتدا باید خود را اصلاح کند تا بتواند در مرحله بعد مردم را اصلاح کند.