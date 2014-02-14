گوینده رادیو قزوین بعنوان گوینده برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، خواجه وند در سال 1375 با گویندگی در رادیو تهران همکاری خود را با رسانه ملی آغاز کرد و با تأسیس صداوسیمای مرکز قزوین بعنوان نخستین گوینده زن در این مرکز مشغول به کار شد.

خواجه‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت‌های خود در صداوسیما اظهارداشت: با تحصیلات کارشناسی ادبیات، 13 سال سابقه تهیه‌کننده برنامه رادیویی کودک را دارم و سه سال هم تهیه کننده برنامه نوجوانی بودم.

وی افزود: یک سال هم تهیه کننده برنامه عصرگاهی رادیو، سه سال تهیه کننده برنامه "چشم به راه" بودم که با موضوع انتظار و حضرت مهدی(عج) تولید می شد و دو سال هم نویسندگی برنامه خانواده را بر عهده داشتم.

خواجه‌وند در خصوص موفقیت‌های خود گفت: در سال‌های گذشته در جشنواره های مختلف توانستم رتبه کسب کنم که سال 86 و 87 به ترتیب با برنامه‌های "روح و ریحان" و " خانواده" در جشنواره تولیدات رادیویی مراکز استان ها شرکت کردم که به عنوان گوینده برتر شناخته شدم، سال 87 که تهیه کننده برنامه کودک هم بودم در جشنواره مراکز استان ها بعنوان تهیه کننده برتر انتخاب شدم.

خواجه وند افزود: برنامه تلویزیونی "شهری که می‌شناسم" از صداوسیمای مرکز قزوین که به جشنواره سینما حقیقت راه یافت و حائز کسب رتبه برتر و دیپلم افتخار شد دراین مستند نیز بخاطر گویندگی متن بعنوان گوینده برتر شناخته شدم.

گوینده برتر کشور به افرادی که دوست دارند وارد عرصه گویندگی شوند گفت: برای ورود به عرصه گویندگی باید استعداد و پتانسیل اولیه مانند اندام‌های گفتاری، حنجره، دندان و تارهای صوتی سالم و چهره ای قابل قبول داشت و ادای کلمات باید بدون لهجه، دایره لغات غنی و صدای دلنشین برای جذب مخاطب هم ضروری است.