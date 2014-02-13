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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

احضار کاردار بحرین در پی اظهارات سخیف وزیر خارجه این کشور

احضار کاردار بحرین در پی اظهارات سخیف وزیر خارجه این کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در پی اظهارات سخیف وزیر خارجه بحرین ، کاردار این کشور در تهران امروز به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد .

به گزارش خبرگزاری مهر،مرضیه افخم اضافه کرد این گونه اظهارات نشان از سردرگمی مسئولین بحرینی در مواجهه با مطالبات مشروع مردم مظلوم بحرین دارد و طی احضار کاردار از سوی رئیس اداره خلیج فارس به ایشان خاطرنشان شد دولت بحرین به جای اتکا به نیروهای خارجی و رو آوردن به رویکردهای امنیتی و طایفه گرایانه، خواسته های مردم کشورش را محقق سازد.

کد مطلب 2235657

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