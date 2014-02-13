احضار کاردار بحرین در پی اظهارات سخیف وزیر خارجه این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،مرضیه افخم اضافه کرد این گونه اظهارات نشان از سردرگمی مسئولین بحرینی در مواجهه با مطالبات مشروع مردم مظلوم بحرین دارد و طی احضار کاردار از سوی رئیس اداره خلیج فارس به ایشان خاطرنشان شد دولت بحرین به جای اتکا به نیروهای خارجی و رو آوردن به رویکردهای امنیتی و طایفه گرایانه، خواسته های مردم کشورش را محقق سازد.