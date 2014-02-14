برگزاری جشنواره ها یک نیاز فرهنگی است/ معطوف شدن 10 روزه همه توجهات به سینما در جشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، کامبوزیا پرتوی عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری هشتمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد در جمع خبرنگاران گفت: هر جشنواره ای تنها یک فرصت خیلی خوب است که به واسطه آن خیلی از دیدگاه ها و شیوه های تازه در یک مکان جمع می شود و این یکی از کارایی های هر جشنواره است.

وی عنوان کرد: نشست و برخورد با سایر دیدگاه ها و اندیشه ها از سایر کارکردهای جشنواره ها است و من به همین دلیل بسیار مشتاق حضور در جشنواره ها هستم.

پرتوی با اشاره به لزوم برگزاری جشنواره های سینمایی و به ویژه جشنواره فجر در استان ها گفت: این جشنواره ها یک نیاز فرهنگی بوده و با تبلیغاتی که به دنبال خود دارند، باعث معطوف شدن 10 روزه همه توجهات به صنعت سینما و فیلم سازی می شوند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در نقاط زیادی از دنیا ابراز کرد: به طور مثال در فرانسه چندین جشنواره وجود دارد که "جشنواره کن" مهمترین آنها است.

پرتوی ادامه داد: آنها حتی در هر شهر و روستا هم جشنواره های مختص خود را برگزار می کنند و این همه به خاطر یک نیاز فرهنگی است که اکثر کشور ها به آن پی برده اند.

وی تصریح کرد: خوشحال هستم که در حال حاضر همه استان ها همانند تهران، جشنواره فیلم فجر را به طور همزمان برگزار می کنند.

پرتوی ابراز کرد: امیدوارم که این موضوع آنچنان قوت بگیرد که تمام فیلم هایی که در تهران پخش می شود در شهرستان ها هم پخش شود و دیگر برای اکران فیلم ها در استان ها گزینش انجام نشود.