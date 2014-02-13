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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۸

پاک‏ آیین در گفت‏گو با مهر خبر داد:

جابه‏‌جایی رؤسای فرهنگسراها و مدیران هشت منطقه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ افزایش تعامل سازمان با شهرداران مناطق

جابه‏‌جایی رؤسای فرهنگسراها و مدیران هشت منطقه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ افزایش تعامل سازمان با شهرداران مناطق

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‏الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جابه‏جایی مدیران فرهنگی – هنری برخی مناطق تهران با هدف افزایش کارایی و نشاط مدیریتی در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک‏ آیین در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیران مناطق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  که با حضور رئیس این سازمان و 8 تن از شهرداران مناطق شهرداری تهران در فرهنگسرای شفق برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: از جمع مدیرانی که معارفه شده‏ اند، دو رئیس فرهنگسرای تابعه به مدیریت منطقه و یک رئیس خانه فرهنگ به ریاست فرهنگسرا ارتقا پیدا کرده‏ اند و سایر جابه‏ جایی‏ ها نیز با استفاده از ظرفیت‏های درون‏ سازمانی صورت گرفته است.

پاک‏ آیین افزود: مبنای این جابه‏ جایی‏ ها، که براساس ارتقای کیفی مدیریت مناطق و توجه به سرمایه نیروی انسانی سازمان فرهنگی هنری انجام شد توجه به روحیه کار جهادی و شایسته‏ سالاری بود و اغلب جابه‏ جایی نیروهای باتجربه سازمان فرهنگی هنری مدنظر بود.

گفتنی است حضور شهرداران مناطق به دعوت رئیس سازمان فرهنگی هنری، در چنین مراسمی مسبوق به سابقه نبوده و جلوه خاصی به این مراسم بخشیده بود. در این مراسم، که عابد ملکی شهردار منطقه 2، پژمان پشمچی‏ زاده شهردار منطقه 5، عظیم بابائی شهردار منطقه 6، سیدعلیرضا حسینی‏ نوکندی شهردار منطقه 9، محمدمهدی شادالوئی شهردار منطقه 11، تورج فرهادی شهردار منطقه 14، رضا نثاری شهردار منطقه 19 و همچنین مرتضی جمشیدیان قائم‏ مقام شهردار منطقه 17 به همراه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان فرهنگی حضور داشتند، احکام انتصاب هشت نفر از مدیران مناطق فرهنگی هنری سازمان به آنان اهدا شد.

 

کد مطلب 2235666

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