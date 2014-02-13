به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آیین در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیران مناطق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با حضور رئیس این سازمان و 8 تن از شهرداران مناطق شهرداری تهران در فرهنگسرای شفق برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: از جمع مدیرانی که معارفه شده اند، دو رئیس فرهنگسرای تابعه به مدیریت منطقه و یک رئیس خانه فرهنگ به ریاست فرهنگسرا ارتقا پیدا کرده اند و سایر جابه جایی ها نیز با استفاده از ظرفیتهای درون سازمانی صورت گرفته است.
پاک آیین افزود: مبنای این جابه جایی ها، که براساس ارتقای کیفی مدیریت مناطق و توجه به سرمایه نیروی انسانی سازمان فرهنگی هنری انجام شد توجه به روحیه کار جهادی و شایسته سالاری بود و اغلب جابه جایی نیروهای باتجربه سازمان فرهنگی هنری مدنظر بود.
گفتنی است حضور شهرداران مناطق به دعوت رئیس سازمان فرهنگی هنری، در چنین مراسمی مسبوق به سابقه نبوده و جلوه خاصی به این مراسم بخشیده بود. در این مراسم، که عابد ملکی شهردار منطقه 2، پژمان پشمچی زاده شهردار منطقه 5، عظیم بابائی شهردار منطقه 6، سیدعلیرضا حسینی نوکندی شهردار منطقه 9، محمدمهدی شادالوئی شهردار منطقه 11، تورج فرهادی شهردار منطقه 14، رضا نثاری شهردار منطقه 19 و همچنین مرتضی جمشیدیان قائم مقام شهردار منطقه 17 به همراه جمع کثیری از مدیران و کارشناسان فرهنگی حضور داشتند، احکام انتصاب هشت نفر از مدیران مناطق فرهنگی هنری سازمان به آنان اهدا شد.
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