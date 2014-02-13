صعود چهار تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول جودو

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 12 تیم در دو گروه شش تیمی و به صورت دوره ای برگزار شد که در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. در هفته پایانی دور مقدماتی این مسابقات 24 دیدار برگزار شد که در پایان از گروه اول رستوران شبهای گلوبندک با 30 امتیاز و باشگاه علی حیدر با 18 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. در این گروه امید چناران هم 18 امتیازی شد ولی به دلیل تفاضل برد انفرادی کمتری از صعود به نیمه نهایی بازماند.



در گروه دوم نیز پاس قوامین با 30 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شد و شهرداری ساو با 21 امتیاز به مرحله بعد صعود کرد.بر همین اساس در مرحله نینه نهایی رستوران شبهای گلوبندک با شهرداری ساوه و پاس قوامین با پاس قوامین پیکار می کنند تا تکلیف تیم های راه يافته به دیدار پایانی مشخص شود.

هفته پایانی این مسابقات 14 بهمن ماه همزمان با لیگ برتر برگزار می شود.



