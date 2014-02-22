به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره توسعه روستایی و نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد تحول روستایی در آفریقا اعلام کرد: آفریقا به شدت به میلیون ها شغل از طریق افزایش سرمایه گذاری روستایی به همراه امنیت غذایی نیازمند است.

این گزارش حاکی است هنوز رشد اقتصادی قوی در کشورهای آفریقایی اتفاق نیفتاده و این مسئله باعث شده تا جمعیت فقیر در این منطقه از جهان بالا باشد و تمرکز آن در روستاها قرار بگیرد. در عین حال، دو سوم از جمعیت آفریقا در روستاها کار و زندگی می کنند.

به دلیل کم توجهی دولت ها به مناطق روستایی آفریقا، تولید سرانه غذا در 50 سال گذشته رشد ناچیزی داشته است. امروزه، 17 درصد GDP صحرای بزرگ آفریقا از کشاورزی بوده که این میزان رو به کاهش است.

این تعجب آور نیست که بیش از 60 درصد از مردم روستایی آفریقا در فقر شدید زندگی می کنند و بسیاری از آنها مجبور به مهاجرت به سمت شهرها هستند، جایی که در آن به صفوف بیکاران می پیوندند.

در حال حاضر آفریقا به میلیون ها شغل نیازمند است. بر اساس اجلاسی که در آدیس آبابا در ژانویه 2014 برگزار شد، این سال به عنوان سال کشاورزی و امنیت غذایی در آفریقا مطرح شد.