تهران دوباره قهرمان جام سفیر شد/ اقتدار بانوان پایتخت نشین

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 206 تکواندوکار در قالب 28 تیم از 27 استان صبح چهارشنبه در خانه تکواندو آغاز و در نهایت عصر پنجشنبه با قهرمانی دختران تهرانی به پایان رسید. فدراسیون تکواندو که این روزها علاقه زیادی به سفیر کره جنوبی پیدا کرده این مسابقات را نیز با نام جام سفیر برگزار کرد تا همین جام سفیر هم مانندی قبلی که در اصفهان برگزار شد به تهرانی را تعلق گیرد.

دختران تهران با شایستگی و مقتدرانه با 6 طلا، يك نقره و 89 امتياز عنوان نخست را از آن خود کرد. البرز با 3 نقره و يك برنز دوم شد، توابع تهران با يك نقره و چهار برنز عنوان سوم را از آن خود كرد و تيم مازندران با يك طلا و يك برنز عنوان چهارم را از به خود اختصاص داد.

در اين رده بندي گيلان، خراسان رضوي، كرمانشاه،‌ قزوين،‌ كردستان،‌ زنجان،‌ خوزستان، مركزي،‌ اردبيل،‌ همدان،‌ آذربايجان شرقي، كرمان،‌ ايلام، قم، گلستان،‌ آذربايجان غربي،‌ بوشهر،‌ هرمزگان،‌ سمنان،‌ چهارمحال بختياري، لرستان،‌ يزد،‌ فارس،‌ خراسان شمالي، كيش، كهگيلويه و بويراحمد،‌ سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و اصفهان به ترتيب رده هاي بعدی را کسب کردند.

در پايان اين رقابتها، عنوان بهترين داور به مريم صفايي از تهران و زهرا صمديان از البرز رسيد، ليلا خزاعي از كرمانشاه عنوان بهترين سرپرست را از آن خود كرد، مريم آذرمهر از تهران به عنوان بهترين سرمربي دست يافت، ساناز بحري از تيم مازندران عنوان فني ترين بازيكن را به خود اختصاص داد و حديثه رنگرزاده از خراسان رضوي عنوان شيرزن مسابقات را از آن خود كرد. ضمن اینکه جام اخلاق اين دوره از مسابقات نيز به تيم قم تعلق گرفت.



نتایج کامل اوزان مختلف این دوره از مسابقات:

وزن اول: 1- سارا خوش جمال فكري از تهران 2- دينا پوريونس از گيلان 3- فاطمه شعبان نيا از مازندران و معصومه حجتي فريد از توابع تهران

وزن دوم: 1- فريده رشيدي از تهران 2- سيده محدثه موسوي از البرز 3- فرشته نصيري از خوزستان و سپيده سفري از زنجان

وزن سوم: 1- پريسا قرباني از تهران 2- سميرا بوستاني از توابع تهران 3- فرانك فرجي از كرمانشاه و نوشين فيروزآبادي از مركزي

وزن چهارم: 1- ساناز بحري از مازندران 2- ريحانه محمدي از تهران 3- پريسا نصيري از تهران و زهرا دودانگه از قزوين

وزن پنجم:1- سولماز تيموري از تهران 2- شهرزاد نقدي از كردستان 3- فاطمه رضائيان از البرز و زينب قياسي از كرمانشاه

وزن ششم: 1- پريسا فرشيدي از تهران 2- حنانه همتي از گيلان3- نرگس باقري از تهران و سحر مرادي از كرمانشاه

وزن هفتم: 1- فاطمه روحاني از تهران 2- مريم سهرابي از البرز 3- شكرانه ايزدي از قزوین و هاله طهماسبي از خوزستان

وزن هشتم:1- نفيسه رنگرززاده از خراسان رضوي 2- هانيه اخلاقي از البرز3- پريناز كفايي از توابع تهران و نسرين شفيعي از آذربايجان شرقي

