انتشار تازه ترین رتبه بندی جهانی وبومتریکس/ ارتقای رتبه دانشگاه های ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه رتبه بندی وبومتریکس بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را برمبنای شاخص EXCELLENCE که نشان دهنده تعداد مقالاتی است که از دانشگاه در نمایه استنادی اسکوپوس از لحاظ میزان استنادات جزء 10 درصد برتر است، شاخص OPENNESS که تعداد فایل های وب سایت دانشگاه که در گوگل اسکالر نمایه شده است، شاخص PRESENCE یا همان تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت دانشگاه در گوگل و شاخص IMPACT که نشان دهنده تعداد External Back links و Referring Domain وب سایت دانشگاه است، رتبه بندی شده اند.

نتایج این رتبه بندی هر 6 ماه یکبار منتشر می شود و گزارش آخر به نام گزارش ژانویه 2014 منتشر شده است.

در میان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صعود 449 پله ای از رتبه 1807 به رتبه 1358 جهانی و از رتبه پنجم به رتبه چهارم در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارتقاء یافته و توانسته است از رتبه 16 به رتبه 10 در کل دانشگاههای کشور (شامل دانشگاههای وزارت بهداشت ودانشگاههای وزارت علوم و ...) صعود کند.

5 دانشگاه اول جهان شامل دانشگاه هاروارد، انستیتو تکنولوژی ماساچوست، دانشگاه استنفورد، دانشگاه کرنل و دانشگاه کلمبیا نیویورک همگی از ایالات متحده آمریکا است.

در منطقه اروپا دانشگاه کمبریج از انگلستان رتبه اول و رتبه جهانی 10، دانشگاه آکسفورد از انگلستان رتبه دوم و رتبه جهانی 11، دانشگاه کالج لندن از انگلستان رتبه سوم و رتبه جهانی 49، دانشگاه ادینبورگ از آلمان رتبه چهارم و رتبه جهانی 52 و دانشگاه Ruprecht Karls از آلمان رتبه پنجم و رتبه جهانی 62 را بدست آورده اند.

در منطقه آسیا نیز دانشگاه ملی تایوان از تایوان رتبه اول و رتبه جهانی 40، دانشگاه توکیو از ژاپن رتبه دوم و رتبه جهانی 44، دانشگاه Tsinghua از چین رتبه سوم و رتبه جهانی 56، انستیتو تحقیقات علمی و تکنولوژی کره از کره جنوبی رتبه چهارم و رتبه جهانی 60 و دانشگاه هنگ کنگ از هنگ کنگ رتبه پنجم و رتبه جهانی 60 را بدست آورده اند.

در میان کشورهای عربی دانشگاه پادشاهی سعودی از عربستان سعودی با رتبه جهانی 288 در رتبه اول قرار دارد. همچنین در میان کشورهای آفریقایی نیز دانشگاه قاهره از مصر با رتبه جهانی 299 در رتبه اول قرار گرفته است.

در منطقه اقیانوسیه رتبه اول متعلق به دانشگاه ملی استرالیا با رتبه جهانی 95 است و در میان کشورهای آمریکای لاتین نیز رتبه اول به دانشگاه سائوپائولو برزیل با رتبه جهانی 29 اختصاص دارد.

رتبه 10 دانشگاه برتر ایرانی در آخرین نسخه رتبه بندی وبومتریک