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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

علیزاده:

ایجاد فرصت‌ سرمایه‌گذاری برای تامین خدمات به گردشگران در گیلان ضروری است

ایجاد فرصت‌ سرمایه‌گذاری برای تامین خدمات به گردشگران در گیلان ضروری است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تامین خدمات مطلوب به گردشگران در استان امری مهم و ضروری است.

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در گیلان به دلیل انگیزه‌ای که برای حضور گردشگران وجود دارد تامین خدمات زیر ساختی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید ایجاد شود.

وی همچنین با بیان اینکه سرمایه گذار نباید درگیر بروکراسی کاذب اداری شود، اظهارداشت:  گیلان برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری موثر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به واگذاری پارک های جنگلی مشمول ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری جنگل‌ها و مراتع  اشاره کرد و گفت: امکان سرمایه گذاری در برخی از این پارک ها به دلیل نبود کتابچه طرح و یا عدم تجدید بیلان برای سرمایه گذار وجود ندارد.

وی افزود: صنعت گردشگری در تمامی بخش های اقتصادی اثرهای توسعه ای دارد به همین دلیل برنامه‌ریزی عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در این بخش  است.

علیزاده  اظهارداشت: سهم صنعت توریسم در اقتصاد ملی کشورها از جمله مباحث مهمی که مورد توجه صاحبان امر قرار گرفته و ارتباط تنگاتنگی با صنایع دیگری مانند هتلداری، حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، صنایع دستی، رستوران داری، صنایع غذایی، کشاورزی و غیره دارد.

وی اذعان داشت:  اصلی ترین کارکرد این صنعت کسب درآمدهای ارزی، ایجاد زمینه اشتغال، فروش کالاها و خدمات مورد نیاز گردشگران و به ویژه صنایع دستی، توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادی است.

کد مطلب 2235694

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