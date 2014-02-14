مازندران قطب استراتژیک ورزش کشور شناخته شد/ ارتقا فرصت شغلی نکا در گرو پروژه های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش نخبگان، مدیران برجسته وچهره های موثر نکایی در داخل وخارج کشور با اشاره به برگزاری چنین همایشی در این شهرستان اظهار داشت: ابتکار وخلاقیت مسئولین نکا در طراحی وبرنامه ریزی این همایش ستودنی است.



وی مهمترین دلیل پیشرفت مدیران خبره و ارشد کشور را که از همین شهرستان شروع به کارنمودن را ثمره خون شهدا دانست.



هاشمی با اشاره به پتانسیل های ورزشی در نکا تصریح کرد: این شهرستان از نظر نیروی انسانی و ورزشکاران خبره از پتانسیل بالایی برخوردار است که با تقویت وارتقای زیر ساخت های ورزشی در سطح استان وشهرستان به خصوص مناطق محروم روستایی می تواند موقعیت بی شماری کسب نماید.



معاون مالی و پشتیبانی وزیر ورزش با بیان اینکه مهمترین دغدغه و مشکل شمال کشور ایجاد اشتغال وفرصت شغلی است عنوان کرد: سرمایه گذاری در امور ورزش وایجاد پروژه های ورزشی فرصت اشتغال را در شهرستان ها افزایش می دهد.



وی همچنین یکی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری درصنعت ورزش را ایجاد اشتغال دربین جوانان دانست که با توسعه زیر ساخت های ورزشی وپویایی ورزش این دغدغه و بحران حل خواهد شد.



هاشمی اضافه کرد: برای ایجاد زمینه ،بستر و زیرساخت های ورزشی نیاز به ساخت باشگاه ها ،سالن ها و اماکن ورزشی می باشیم که سرمایه گذاران می توانند چنین زمینه هایی را براحتی در شهرستان فراهم آورند.



معاون وزیر ورزش وجوانان اظهار کرد: خوشبختانه کمیته های خوبی جهت ارتقا صنعت ورزش در شهرستان تشکیل شد و همچنین نکاییهایی که در پایتخت هستند راهبرد کلان استان و مسیر برنامه ریزی شهرستان را دنبال می کنند.



هاشمی با اشاره به بحران اخیر غرب مازندران تصریح کرد:در بحران اخیر دیده شد که چطور مردم غرب مازندران غافلگیر شدند و این مسئله نشان دهنده این امر می باشد که هنوز برخی از زیر ساخت ها در مازندران آماده نیست.



معاون وزیر ورزش وجوانان با اشاره به اینکه با توسعه ورزش در مناطق محروم جرم را کاهش می دهد خاطرنشان کرد:با افزایش سرمایه گذاران در این صنعت ورزش شهرستان و مناطق محروم می توان با جذب جوانان به سمت ورزش روحیه ورزشکاری را در بین آنان تقویت نمود و احتمال وقوع جرم را در سطح کشور کاهش خواهد داد.