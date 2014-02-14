6 طرح آموزشی و فرهنگی در دانشگاه پیام نور رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان عصر پنج شنبه در آئین افتتاح این طرحها که با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان رفسنجان انجام شد، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور رفسنجان در سال 70 تأسیس شد و در حال حاضر با 95 درصد دانشجویان بومی بومی ترین دانشگاه رفسنجان است.

اصغر امیری با اشاره به وجود سه هزار و 500 دانشجو در این دانشگاه، افزود: این دانشگاه هم اکنون با همکاری خیرین ارجمند، 12 هزار مترمربع فضای کاربردی دارد و برنامه راهبردی ما توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه است.

وی از ظرفیتهای معدنی و صنعتی شهرستان به عنوان پتانسیل های مغفول رفسنجان نام برد و بیان داشت: شهرستان رفسنجان با داشتن 11 دانشگاه و نزدیک به 25 هزار دانشجو می تواند از این ظرفیتها استفاده بیشتری ببرد و یکی از این موارد این بود که ما رشته های زمین شناسی و ژئوشیمی را در دانشگاه پیام نور رفسنجان راه اندازی کردیم که در شهرهای دیگر نیست.

این مسئول بر لزوم کیفی سازی آموزشی تأکید و تصریح کرد: در این زمینه می توان قدمهای موثری برداشت و از ظرفیتهای صنعتی و معدنی به عنوان استانی که بهشت معادن کشور است استفاده کرد.

در این مراسم کارگاه مقطع گیری دانشگاه پیام نور رفسنجان با هزینه 40 میلیون تومان افتتاح شد. در این کارگاه تهیه مقطع زمین شناسی برای مطالعات تکمیلی معادن و پروره های زمین شناسی انجام می شود.

نمایشگاه زمین شناسی، فسیل شناسی و کانی شناسی نیز افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از 200 قطعه سنگها و کانی ها از سراسر کشور جمع آوری و در معرض دید دانشجویان رشته های زمین شناسی و دانش آموزان قرار می گیرد.

مسجد نور دانشگاه پیام نور از دیگر پروژه های مورد بهره برداری بود که با مشارکت خیر آقای خلیلی با مساحت 400 مترمربع و با هزینه 150 میلیون تومان احداث شده است.

سه هزار متر فضاسازی با هزینه 100 میلیون تومان، ساختمان اداری دانشگاه با مساحت هزار مترمربع و با هزینه 800 میلیون تومان و مجتمع آزمایشگاهی تحقیقاتی سید جلال مرتضوی با هزینه 400 میلیون تومان دارای تجهیزات آزمایشگاهی، علوم پایه، فنی مهندسی و شیمی فیزیک از جمله طرح هایی بود که در ایام دهه فجر در رفسنجان به بهره برداری رسید.

