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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

قدرت ایران تهدیدهای دشمن را ناکام گذاشته/ امت اسلامی امت تسلیم در برابر خداست

قدرت ایران تهدیدهای دشمن را ناکام گذاشته/ امت اسلامی امت تسلیم در برابر خداست

قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایران به عنوان قدرت کارآمد و ثبات سیاسی در دنیا مطرح است، گفت: قدرت و امنیت ایران توانسته تهدید های شمن را بازدارد و جمهوری اسلامی می تواند در همه عرصه ها الگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در یازدهمین یادواره شهدای پایگاه هفت شهید مدنی قم که در مسجد امام خمینی(ره) منطقه نیروگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: قدرت و امنیت ما توانسته دشمن را از هرگونه حرکت تهدید کننده دشمن بازدارد و جمهوری اسلامی می‌تواند در همه عرصه‌ها الگو باشد.

وی بیان داشت: ما باید بر اساس آموزه‌های دینی حرکت کنیم تا به عنوان الگویی در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، دفاعی و اقتصادی در دنیا مطرح شویم و نقش ایفا کنیم و این اعمال از اراده خداوند است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرچمداران ما در این زمینه شهدا هستند و رسیدن به این اهداف از دستاورد خون مقدس شهیدان است و دفاع مقدس نماد اقتدار ملت ایران است و رمز موفقیت ملت فلسطین، غزوه و لبنان ایران اسلامی است.

وی عنوان کرد: هر کس به مبانی آموزه‌های دینی التزام یافت به عنصر موثری تبدیل می‌شود و با سر و صدا ایجاد کردن کاری صورت نمی‌گیرد، باید متدین و پیرو قرآن کریم و اهل بیت(ع) بود و در رفتار، عقیده و اخلاق ما نمود داشته باشد.

ایران می‌تواند در عرصه اقتصادی نیز کارآمد باشد

حجت‌الاسلام ابوترابی یادآور شد: ما می‌توانیم در عرصه فرهنگی ارتقا یابیم و جایگاه خود را تثبیت کنیم و در عرصه اقتصادی نیز قدرت اقتصادی بر‌تر و کارآمدی را با حجم بزرگ‌تر تامین کنیم و منافع و رفاه ملی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: پیوند استوار ملت با امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شده که امروز ایران به عنوان شاهد الگویی را مطرح کند، ایران در سایه رهبری و با تحکیم پیوند به عنوان قدرت کارآمد و ثبات سیاسی مطرح شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دیروز امام خمینی(ره) جبهه واحدی را سامان داد، بر نظام استبدادی پیروز شد و در مقابل نظام سلطه ایستادگی کرد و دفاع مقدس را به قله افتخار مبدل کرد و امروز نیز امت فداکار در کنار مقام معظم رهبری، حماسه 24 خرداد و 9 دی را خلق کردند.

اگر در مسیر حق و شهدا نباشیم منشا آسیب خواهیم بود

وی بیان داشت: امت اسلامی امت تسلیم شدن در برابر خدا است و اگر در مسیر حق و شهدا قدم برداریم منشأ خیر و برکات و در غیر این صورت منشأ آسیب خواهیم بود.

حجت‌الاسلام ابوترابی با بیان اینکه انقلاب اسلامی را دینداران خلق کردند، عنوان کرد: جامعه ما با وجود دینداران و نه هوا پرستان حرکت می‌کند و دینداران در کشور ما کم نیستند و لازم است افزایش یابند.

وی افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) بر ما شاهد است و رسول خدا باید برای ما الگو باشد و کسی که طالب دنیا است معلوم می‌شود پیامبر(ص) را الگوی خود قرار نداده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید هرکس اهل عمل صالح و طالب خدا است، باید در عمل تجلی یابد و عمل صالح شاخص کسانی هستند که طالب خداوند هستند و به مقام والای شهادت نائل می‌شوند.

با دارابودن صداقت و ایمان الگوی جهانیان می‌شویم

وی ابراز کرد: کسی که پیامبر اسلام(ص) را شاهد قرار می‌دهد کار صالح انجام می‌دهد و گناه و معصیت نمی‌کند و ما امیدواریم با صداقت و ایمان قدم برداریم و راه مقدس شهدا را در جامعه عینیت ببخشیم که در این صورت جامعه ما به یک الگو تبدیل می‌شود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته نظام سیاسی منطبق با آموزه‌های دینی و رهبری صالح و برآمده از آموزه‌های دینی را به دنیا مطرح کند.

وی ادامه داد: امروز نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌تواند در برابر نظام سلطه در اوج قدرت و اقتدار از منافع ملی و دینی دفاع کند و ایران الگوی موفق این عمل برای جهانیان است و دستاوردهای بسیار با ارزشی را ایجاد کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی با اقتدار توانسته در طول چند دهه قدرت کارآمدی را از نظر دفاعی و بازدارنده دشمن ایجاد کند و ظرفیت‌های خود را در دنیا به نمایش گذارد.

وی با بیان اینکه خداوند امت پیامبر گرامی اسلام را امت وسط معرفی می‌کند، افزود: امت وسط امتی است که بر اساس آموزه‌های دینی و معارف آسمانی در جامعه حرکت می‌کند و از افراط و تفریط به دور است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه صراط مستقیم راه را برای بشر هموار می‌کند، عنوان کرد: آموزه‌های اسلامی منطبق با فطرت انسانی است و دین اسلام با فطرت بشر هماهنگ و ماندگار است و‌‌ همان طور که فطرت اسلام تبدیل ناپذیر است آموزه‌های اسلام ناب نیز با فطرت بشر هماهنگ بوده و تا قیامت دوام و پایدار بوده و بقا دارد.

وی افزود: فرامین خدای متعال با فطرت عقل بشر همسو است و این فطرت آموزه‌های خدا را تایید می‌کند و فطرت و روح انسانی در حوزه اخلاق، رفتار و عقیده مشهود است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حوزه رفتار آموزه‌های اسلامی با فطرت جسم بشر هماهنگ و منطبق است و در حوزه عقیده، اخلاق و رفتار مجموع آموزه‌های دین اسلام با موردی برخورد نمی‌کنیم که عقل آن را انکار کند و قابل انجام توسط بدن و جان و روح انسان نباشد.

وی ایادآور شد: دین منطبق با فطرت بشر بوده و مسیر اعتدال و به دور بودن از افراط و تفریط، حقیقت دین اسلام است و اگر ما تحت تربیت قرآن کریم و اهل بیت(ع) قرار بگیریم به انسان کامل مبدل می‌شویم و می‌توانیم در جامعه بشری به عنوان معلم ایفای نقش کنیم و رسیدن شهدا به مقام والا به این دلیل است که تحت تربیت آموزه‌های دینی قرار گرفتند و به مقام والای شهادت نائل شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهید علاوه‌بر شاهد بودن در جامعه اسلامی شاهدی برای سلوک در راه حق و رسیدن به کمال است و الگویی است که از سوی خداوند مطرح می‌شود.

وی افزود: افراد می‌توانند در مکتب دین به الگو و شاهد تبدیل شوند و این مرحله نخست است و در مرحله بعد جامعه و امت به عنصر تربیت شده در مکتب دین مبدل و مطرح می‌شوند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد ادامه داد: در راهپیمایی 22 بهمن پیروان راه شهدا حضور داشتند و دنیای اسلامی می‌تواند برای جامعه بشری راه جدیدی را ارائه دهد و شهدا پرچم دار این مسیر هستند و به عنوان الگو در جامعه می‌درخشند.

همت همه مسئولان ایران را به الگوی کامل در دنیا معرفی می‌کند

وی بیان کرد: امید است با تلاش ملت، مسئولان و هماهنگی قوای سه گانه تحت فرامین رهبری به سوی اهداف والا و الگوی کامل حرکت کنیم و انتظار از امت وسط نیز همین است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: مجلس به عطر ارواح شهدا معطر و نورانی است و از برگزار کنندگان این محفل تشکر کرده و یاد و خاطر شهدای پایگاه هفت را گرامی می‌داریم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد ابراز کرد: امیدواریم همواره جلوه‌های اولیای حق و شهدای انقلاب اسلامی در جامعه نمود داشته و از سعادت دنیا و آخرت بهره‌مند شویم.

کد مطلب 2235714

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