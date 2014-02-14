به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی عدم رعایت ایمنی در ساخت پکیچ یا نصب نادرست آن باعث گازگرفتگی و خطرمرگ خاموش برای مردم شده است؛ حال آنکه می توان با تغییراتی در موتورخانه بحث پرداخت هزینه به اندازه مصرف را حل کرد.



ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان ایران با بیان این خبر گفت: بعضی ها بر این عقیده اند که چون پکیچ یک سیستم جداگانه و مستقل است، باید جایگزین موتورخانه شود اما خیلی ها از مضرات پکیچ بی اطلاع هستند و به زیان هایش فکر نمی کنند.



وی توضیح داد: استقلال واحدهای مسکونی به معنی صرفه جویی در نظر گرفته شده ، چرا که مردم فکر می کنند تنها به میزان استفاده از انرژی هزینه می دهند و به همین دلیل مجتمع‌های کمتر از 15 واحد و بعضا دارای واحدهای بیشتر ، طرفدار پکیج شده اند.



این کارشناس حوزه ساخت و ساز با تاکید بر اینکه موتورخانه ها ایمن تر و اقتصادی تر از پکیچ است، ادامه داد: اگر هزینه های مشترک گاز بها در سیستم‌های موتورخانه ای با روش های نوین کنترل شود، موتورخانه های مرکزی ساختمان ها دیگر هیچ مشکلی ندارد و استفاده از موتورخانه در ساخت منازل از نظرهزینه و مصرف انرژی بسیار مقرون به صرفه تر است.



وی ادامه داد: درهمین زمینه اخیرا سیستم هوشمندی در کشور رونمایی شد که به صورت سنسور بر روی لوله های ورودی آب و گاز منازل نصب شده و مصرف گاز را کاهش می دهد.



رهبر افزود: درحقیقت این سنسورها کار سابق کنتورهای هرساختمان را انجام می دهد و مامور محاسبه گر می تواند به صورت الکترونیکی و هوشمند مصرف گاز هرساختمان در موتورخانه را از بیرون ساختمان محاسبه کند و دیگر نیازی نیست که مامور کنترل گر برای محاسبه گاز بها وارد واحد یا ساختمان شود.



وی با اعلام این مطلب گفت: در نمایشگاه صنعت ساختمان امسال، این سیستم به سازندگان معرفی شد که با استقبال آنان روبرو شد.



رئیس انجمن انبوه سازان ایران در خصوص استفاده از این سیستم در ساختمان‌های جدید هم تاکید کرد: این سیستم هوشمند یک سال است که واردکشور شده و مورد تایید سازمان آب، شرکت ملی گاز و مرکز تحقیقات است که در این مسیر هم درحال شناساندن آن به ساختمان سازها و بازار هستیم، چرا که استفاده از این سیستم به نفع مصرف کننده و سازنده است.

وی با اشاره به اینکه با این سیستم می توان در ساختمان‌های دارای موتورخانه روش تقسیم هزینه گاز بها به میزان مصرف را اجرایی کرد گفت: با این سیستم میزان سهم هر واحد از گاز بها بین افراد ساختمان عادلانه و به میزان مصرف برای اب گرم و شوفاژها تقسیم خواهد شد.



رهبر در عین حال با تاکید بر موارد استانداردی در استفاده از پکیج های موجود هم گفت: در صورتی که تمام استانداردها رعایت شود استفاده از پکیچ به خودی خود بد نیست اما باید توجه داشت که در تمام کشورها از این سیستم حرارتی استفاده درست شده و مشکلاتی که اخیرا در کشور بر اثر نشتی گاز به وجود آمده را همراه ندارد.



وی با اشاره به اینکه سازندگان برای سود خود به دنبال نصب پکیچ هستند درست نیست، اضافه کرد: در ساخت مجتمع هایی که 10 واحد به بالا هستند، موتورخانه مقرون به صرفه تر است.



رئیس کانون انبوه سازان در خصوص چرایی توجه به پکیج ها گفت: بحث هزینه های مساوی گاز ، آب ، برق و هزینه های نگهداری موتورخانه گاهی باعث اختلافات بین همسایه ها می شود و حتی گاهی هم برای باز یا بسته کردن موتورخانه در شروع یا پایان فصل های سرد و گرم باعث شده تا استفاده از موتورخانه های مشترک کم شود که با این سیستم های جدید می توان مانع این رویه شد.



وی در خصوص مشکلات پکیج و افزایش مرگ‌های خاموش بر اثرگاز گرفتگی در سال‌های اخیر هم گفت: هنگامی که قرار است پروانه پایان کار صادر شود، مهندسان ناظر باید نظارت ساختمان ها را دقیق تر انجام دهند و بر ایمنی سیستم لوله کشی گاز وتاسیسات از نظر کاربردی و اجرائی تاکید داشته باشند.



رهبر تصریح کرد: شهرداری هم می تواند نظارت بر ساخت و ساز و ایمنی داشته باشد اما مدتی است که دیگر به این بخش ورود نکرده و بار کار را بر روی دوش مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی افتاده است.

از طرف دیگر اداره گاز نیز وقتی می خواهد تاییدیه ساخت را صادر کند به اجرای استانداردها در ساختمان ها باید تاکید کرده و نظارت و کنترل دقیق تری را انجام دهد تا شاهد خطراتی چون نشت گاز یا مرگ خاموش بر اثر سیستم‌های پکیچ نباشیم.