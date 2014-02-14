وام عمره دانشجویان تعیین تکلیف شد/ اختصاص وام 600 هزارتومانی توسط بانک ملت

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان عمره گذار گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با بانک ملت، دانشجویان عمره‌گزار می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه 600 هزار تومانی این بانک استفاده کنند.

وی ادامه داد: از هفته آینده فرایند اعطای تسهیلات قرض الحسنه 600 هزارتومانی به دانشجویان عمره گذار آغاز می شود که به تمام دانشجویان عمره گذار اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان باز پرداخت این وام را 18 ماه پس از اعزام عنوان کرد و افزود: تسهیلات قرض الحسنه 600 هزارتومانی بانک ملت تا خرداد ماه ارایه می شود.

به گزارش مهر، فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود و سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 فروردین ماه تا 8 اردیبشهت اعزام می شوند و پسران مجرد نیز از 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.