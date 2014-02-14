  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

وام عمره دانشجویان تعیین تکلیف شد/ اختصاص وام 600 هزارتومانی توسط بانک ملت

وام عمره دانشجویان تعیین تکلیف شد/ اختصاص وام 600 هزارتومانی توسط بانک ملت

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از اختصاص وام قرض‌الحسنه به دانشجویان عمره‌گزار خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با بانک ملت، دانشجویان عمره‌گزار می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه 600 هزار تومانی بانک ملت استفاده کنند.

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان عمره گذار گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با بانک ملت، دانشجویان عمره‌گزار می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه 600 هزار تومانی این بانک استفاده کنند.

وی ادامه داد: از هفته آینده فرایند اعطای تسهیلات قرض الحسنه 600 هزارتومانی به دانشجویان عمره گذار آغاز می شود که به تمام دانشجویان عمره گذار اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان باز پرداخت این وام را 18 ماه پس از اعزام عنوان کرد و افزود: تسهیلات قرض الحسنه 600 هزارتومانی بانک ملت تا خرداد ماه ارایه می شود.

به گزارش مهر، فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود و سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 فروردین ماه تا 8 اردیبشهت اعزام می شوند و پسران مجرد نیز از 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.

کد مطلب 2235718

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