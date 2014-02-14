خانه فرهنگ و هنر ساری افتتاح شد/ تبدیل حمام تاریخی به مغازه

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی عبوری شهردار ساری شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح خانه فرهنگ و هنر و بوستان روشن، ضمن خوش آمدگوئی به همه مسئولین و شهروندان حاضر در مراسم اظهار داشت: امیدوارم در همه محلات ساری اینچنین فضاهای خوب فرهنگی و تفریحی ایجاد شود.



وی افزود: تمام تلاش ما این است تا شهروندان ساروی برای همیشه خوب، سرحال و شاد باشند و ایجاد اینگونه فضا ها همگی برای رفاه حال شما شهروندان فهیم است.



شهردار مرکز استان مازندران ابراز امیدواری کرد: افتتاح خانه فرهنگ و هنر زمینه های مناسب جهت هنر نمائی هنرمندان شهرمان را فراهم کند تا در شب های زیبای بهاری و تابستان در این فضا و محله های دیگر شاهد برپائی برنامه های شاد و مفرح باشیم.



در این مراسم رمضان شجاعی کیاسری، نماینده مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اعتلای فرهنگ غنی مازندرانی یادآور شد: شما همشهریان ساروی در جهت تداوم و رسیدن به این نوع فعالیت ها در زمانهای مختلف و مکانهای دیگر، از شهرداری و شورای شهر حمایت کنید و در هدایت این امر بکوشید.



شجاعی کیاسری، در پایان سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و نام خانم روشن و قدردانی از تمامی کسانی که دل در گرو اعتلای فرهنگ و هنر دارند افزود: از دست اندرکارانی که زمین و زمینه ایجاد این مرکز فرهنگی را فراهم کردند تشکر می کنم.



حمام تاریخی مغازه شد

حسین اسلامی، مورخ برجسته مازندرانی گفت: کاربازسازی این بنای زیبای تاریخی را می بایست میراث فرهنگی انجام میداد و این در صورتی است که شهرداری ساری به همت شهردار و شورای شهر به سامان رساند.



وی با تاکید بر اینکه خانه کلبادی ساری را میراث فرهنگی باید احیاء کند افزود: تبدیل حمام حاج درویش اسلامی قدیمی ترین حمام مازندران به مغازه توسط اوقاف را که میراث بر آن صحه می گذارد شهرداری ساری مانع می شود.



رئیس مرکز ساری شناسی در ادامه تاکید کرد:حمام حاج درویشعلی اسلامی ساری که در میدان ساعت این شهر واقع است بایدهمانند حمام گنجعلی خان کرمان به اثری زیبا و تاریخی مبدل شود.



اسلامی افزود: شیراز و اصفهان مگر چکار می کند که اینهمه آثار تاریخی برای بازدید دارند گفت: در ساری نیز آثار تاریخی بسیار زیبائی وجود دارد که باید احیا شود.



وی خطاب به شهردار ساری تاکید نمود: سربازخانه ساری باید آزاد شود تا به بزرگترین موزه آثار باستانی و مردم شناسی کشور تبدیل شود.



این پژوهشگر برجسته ساروی با بیان این پرسش از حاضران در مراسم که چرا این بنای تاریخی خانه فرهنگ و هنر پنج دری است و طرف های دیگر در ندارد؟ اظهار کرد: در ساری 4 نوع باد می وزد که یک باد دریائی است که بعد از ظهر تابستان می وزد ، باد استرآباد که بدترین نوع باد است، وارش وا و چهارمین نوع اوزر وا که از رودخانه تجن می آید ولی بهترین باد همین باد دریائی است که در عصر تابستان می وزد و بزرگان ما در ساخت بنا به آن توجه می کردند و به خاطر همین این بنا 5دری ساخته شد تا از این نوع باد بی بهره نباشد.



وی در پایان از مردم ، شهردارساری ، اعضاء شورا و تمامی کارکنان شهرداری برای انجام خدمات شهری تقدیر و تشکر کرد.



بنابر این گزارش، بوستان روشن واقع در خیابان قارن شامل فضای بازی برای کودکان، فضای سبز و به ویژه خانه فرهنگ و هنر است.