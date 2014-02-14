تصویب قانون اتانازی برای کودکان در بلژیک/ حذف محدودیت سنی مرگ آسان

به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه با 86 رای مثبت، 44 رای منفی و 12 رای ممتنع به تصویب رسیده است.

اوتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولاً در بیماری‌های سخت یا دردناک یا درمان‌های طولانی‌مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن «هومرگ»، «مرگ آسان»، «قتل ترحمی» یا «به مرگی» نیز گفته شده‌است.

توقّف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.

همانطور که انتظار می رود وقتی این لایحه به امضای پادشاه بلژیک برسد، بلژیک نخستین کشور در جهان خواهد بود که هر گونه محدودیت سنی را برای انجام اتانازی بر می دارد.

این شیوه ممکن به درخواست کودکانی که بیماری بسیار وخیم و درمان نشدنی دارند و درد زیادی می کشند با رضایت پدر و مادر صورت بگیرد.

مخالفان این لایحه می گویند کودکان نمی توانند چنین تصمیم دشواری بگیرند.

بلژیک 12 سال است که انجام اتانازی را برای افراد بزرگسال قانونی کرده است.

در هلند همسایه شمالی بلژیک اتانازی برای کودکان بالای 12 سال و درصورت رضایت والدین قانونی است.

بر اساس قانون هلند، در صورتی که بیمار دچار بیماری درمان نشدنی باشد، درد غیر قابل تحمل داشته باشد و چشم اندازی برای بهبود بیماری اش وجود نداشته باشد، می تواند به طور داوطلبانه درخواست اتانازی کند و این درحالی است که درخواست وی باید توسط پزشکان به خوبی بررسی شود.

این قانون در حالی در پارلمان بلژیک به تصویب رسیده است که برخی شهروندان آن را غیر اخلاقی و قتل بیمار می دانند.

با این حال موافقان می گویند درخواست برای اتانازی تعداد بسیار اندکی از کودکان را شامل خواهد شد.

در این قانون آمده است کودک باید در شرایط نهایی بیماری باشد، دردهای فیزیکی غیرقابل تحملی داشته و درخواست های مکرر برای مرگ داشته باشد و پس از این مراحل خواهد بود که اتانازی برای او مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

والدین، پزشکان و روانپزشکان باید پیش از اتخاذ این تصمیم موافقت خود را اعلام کنند.

رهبران مذهبی در بلژیک نیز این قانون را غیر اخلاقی خوانده اند. آندره جوزف لئونارد اسقف اعظم بروکسل و رئیس کلیسای کاتولیک بلزیک در این باره گفت: قانون می گوید نوجوانان قادر نیستند در زمینه های اقتصادی و عاطفی تصمیمات مهم بگیرند چگونه است که به طور ناگهانی اکنون می توانند تصمیم بگیرند که کسی می تواند به مرگ آنها کمک کند.

هفته گذشته 160 پزشک اطفال نامه سرگشاده ای را بر علیه این قانون امضا کرده و ادعا کردند این قانون هیچ ضرورتی ندارد و پزشکی نوین می تواند درد این کودکان را تسکین دهد.