اکران سایه روشن و کلاشینکف در نهمین روز جشنواره فجر اصفهان

علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نهمین روز از پنجمین جشنواره فجر اصفهان فیلم های سایه روشن به کارگردانی فرزاد موتمن و کلاشینکف به کارگردانی سعید سهیلی در سینما سپاهان اصفهان اکران می شود.



وی با بیان اینکه فرزاد موتمن تاکنون فیلم‌های سینمایی شب‌های روشن، صداها، پوپک و مش ماشالله را ساخته است، درباره داستان فیلم سایه روشن بیان داشت: فیلم«سایه روشن» یک تریلر عاشقانه با بازی محمدرضا فروتن و شقایق فراهانی است و داستان مردی را روایت می کند که دچار فراموشی شده است و خانمی به او کمک می‌کند که حافظه‌اش را به دست آورد و اتفاقاتی در این ارتباط می افتد.



معاون هنری سینمایی اداره ارشاد اصفهان ادامه داد: داستان در مورد جوان سربازی است که خواهرش مورد آزار و اذیت افرادی ناشناسی قرار می‌گیرد و وی با شنیدن این خبر، با سلاح کلاشنیکفی که به منظور حفاظت از یک بانک تحویل وی داده شده است، ترک پست کرده و به منظور انتقام‌گیری از این افراد، در پی آنها می رود.



وی اضافه کرد: ساعد سهیلی، رضا عطاران، فرهاد اصلانی، جمشید هاشم‌ پور، شهرام حقیقت‌ دوست، جواد عزتی، شقایق فراهانی، اندیشه فولادوند و مختار سائقی در این فیلم بازی کرده اند.



تمنایی تاکید کرد: اکران فیلم های امروز از ساعت 14 با فیلم سایه روشن و تکرار آن در سانس های 18 و 22 آغاز می شود . کلاشینکف نیز در ساعت های 16 و 20 بر روی پرده می رود.



