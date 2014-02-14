علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نهمین روز از پنجمین جشنواره فجر اصفهان فیلم های سایه روشن به کارگردانی فرزاد موتمن و کلاشینکف به کارگردانی سعید سهیلی در سینما سپاهان اصفهان اکران می شود.
وی با بیان اینکه فرزاد موتمن تاکنون فیلمهای سینمایی شبهای روشن، صداها، پوپک و مش ماشالله را ساخته است، درباره داستان فیلم سایه روشن بیان داشت: فیلم«سایه روشن» یک تریلر عاشقانه با بازی محمدرضا فروتن و شقایق فراهانی است و داستان مردی را روایت می کند که دچار فراموشی شده است و خانمی به او کمک میکند که حافظهاش را به دست آورد و اتفاقاتی در این ارتباط می افتد.
معاون هنری سینمایی اداره ارشاد اصفهان ادامه داد: داستان در مورد جوان سربازی است که خواهرش مورد آزار و اذیت افرادی ناشناسی قرار میگیرد و وی با شنیدن این خبر، با سلاح کلاشنیکفی که به منظور حفاظت از یک بانک تحویل وی داده شده است، ترک پست کرده و به منظور انتقامگیری از این افراد، در پی آنها می رود.
وی اضافه کرد: ساعد سهیلی، رضا عطاران، فرهاد اصلانی، جمشید هاشم پور، شهرام حقیقت دوست، جواد عزتی، شقایق فراهانی، اندیشه فولادوند و مختار سائقی در این فیلم بازی کرده اند.
تمنایی تاکید کرد: اکران فیلم های امروز از ساعت 14 با فیلم سایه روشن و تکرار آن در سانس های 18 و 22 آغاز می شود . کلاشینکف نیز در ساعت های 16 و 20 بر روی پرده می رود.
تمنایی به مهر خبر داد:
اکران سایه روشن و کلاشینکف در نهمین روز جشنواره فجر اصفهان
اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره ارشاد اصفهان از اکران فیلم های سایه روشن و کلاشینکف در نهمین روز از جشنواره فجر اصفهان در 5 سانس خبر داد.
علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نهمین روز از پنجمین جشنواره فجر اصفهان فیلم های سایه روشن به کارگردانی فرزاد موتمن و کلاشینکف به کارگردانی سعید سهیلی در سینما سپاهان اصفهان اکران می شود.
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