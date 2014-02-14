ششمین پروژه چرخش مغزها در اتاق اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش خسروی هدف اصلی این پروژه را تعامل صنعتگران و سرمایه گذاران با نخبگان داخل و خارج برشمرد و اظهار داشت: سه عنصر اصلی این پروژه نوآوران، فراگیران و علاقمندان است.

وی از طراحی پنج شبکه جدید شامل فناوری چاپگرهای سه بعدی،کشت بدون خاک،صنعت مغناطیس،پردازش تصویر و ماشین بینایی در این پروژه خبر داد.

مدیر پروژه چرخش مغزها ماموریت کلی این شبکه را توسعه و معرفی فناوری به صنعت، کاربران و بازار، بازدید از واحد‌های تولیدکننده یا بهره‌بردار از فناوری ، بازدید از نمایشگاه‌های خارجی مربوطه، تدوین مدل‌های تجاری سازی این فناوری‌ها،تعریف دوره‌های آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص هر فناوری،برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های ملی,جذب و هدایت نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور به تکمیل و توسعه این فناوری‌ها ،ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در هر حوزه و استقرار در مراکز رشد پارک‌های فناوری اعلام کرد.

وی به تشریح اقدامات انجام شده در هر شبکه اشاره کرد و افزود: در بخش چاپگرهای سه بعدی، برگزاری یک همایش نیم روزه، تهیه جزوه آموزشی و انتشار در بین اعضا، شناسایی فناوران، شناسایی کارآفرینان، شناسایی بهره برداران و تعیین ماموریت این شبکه در دستور کار شبکه قرار گرفته است.

خسروی تصریح کرد: برای کارآفرینی و خلق ثروت به سه عنصر ایده،مهارت های مدیریتی و نگرش کارآفرینانه نیاز است و در طرح چرخش مغزها سعی می شود هر سه عنصر برای اعضا تامین شود.

