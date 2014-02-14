به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "رابرت سیری" هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه در اظهاراتی درباره فروپاشی توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس هشدار داد.

وی اظهار داشت: طی دو ماه اخیر پرتاب موشک از نوارغزه به سوی اسرائیل افزایش یافته و عملیاتهای انتقام جویانه اسرائیلیها نیز باعث کشته شدن یک فلسطینی و زخمی شدن دو غیرنظامی دیگر شده است.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه تاکید کرد: این مسائل توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل را در معرض فروپاشی قرار داده است.