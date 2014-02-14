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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

یک مقام سازمان ملل:

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در معرض فروپاشی قرار دارد

توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در معرض فروپاشی قرار دارد

یکی از مقامات سازمان ملل درباره فروپاشی توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس هشدار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "رابرت سیری" هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه در اظهاراتی درباره فروپاشی توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس هشدار داد.

وی اظهار داشت: طی دو ماه اخیر پرتاب موشک از نوارغزه به سوی اسرائیل افزایش یافته و عملیاتهای انتقام جویانه اسرائیلیها نیز باعث کشته شدن یک فلسطینی و زخمی شدن دو غیرنظامی دیگر شده است.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه تاکید کرد: این مسائل توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل را در معرض فروپاشی قرار داده است.

کد مطلب 2235737

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