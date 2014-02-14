قتل مادر به خاطر شکستن تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 3 بعدازظهر بیستم بهمن ماه امسال پسر جوانی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کرد من مادرم را کشته ام. پس از این تماس موضوع به کلانتری 125 یوسف آباد اعلام شد و ماموران با حضور در یک منزل مسکونی در خیابان کاج شمالی با جسد زن 45 ساله ای روبرو شدند که از سوی پسر 28 ساله اش به قتل رسیده است.

با تایید خبر قتل و اعلام آن به پلیس آگاهی، تیم بررسی صحنه اداره دهم و عوامل تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر و در همان بررسی های اولیه و براساس اعترافات پسر جوان مشخص شد او با فشار دادن شریان تنفسی مادرش، اقدام به خفه کردن وی کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، پرونده به همراه متهم در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی قرار گرفت.



پسر جوان پس از انتقال به اداره دهم در اعترافات خود با اشاره به اختلاف شدید با مادرش اظهار داشت: سال 84 پدرم به اتهام مواد مخدر روانه زندان شد، مادرم نیز به صورت غیابی از او طلاق گرفت. جدایی پدر و مادرم در حالی رخ داد که تمام اموال و دارایی های پدرم در اختیار مادرم قرار گرفت، همین موضوع باعث شد پس از مدت کوتاهی به دلیل اخلاق مادرم که به بهانه های مختلف به من گیر می داد اختلاف شدیدی میان ما به وجود آمد.

روز جنایت زمانی که در حال تماشای تلویزیون بودم در یک لحظه مادرم مقابل تلویزیون ایستاد و به بهانه اینکه من کاری ندارم و همیشه در خانه هستم اقدام به شکستن تلویزیون کرد. من نیز دیگر متوجه چیزی نشده و زمانی که به خود آمدم مادرم را خفه کرده بودم.

سرهنگ کارگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات متهم و صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده، پسر جوان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.