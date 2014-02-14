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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

تخصیص 3600 میلیارد ریال اعتبار به بخش معدن

تخصیص 3600 میلیارد ریال اعتبار به بخش معدن

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن، با دو بانك تجاری برای پرداخت 3600 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به معدنکاران توافق كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تخصیص این تسهیلات معدنكاران می توانند نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و دست دوم معدنی اقدام كنند. از کل تسهیلات مذکور 2000 میلیارد ریال را بانک ملت و 1600 میلیارد ریال را بانک تجارت تامین خواهند کرد.

تسهیلات یاد شده در قالب تفاهمنامه امضا شده سه جانبه بین ایمیدرو، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک های مذکور به معدنکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در این زمینه گفت: نرخ سود این تسهیلات مطابق تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن است اما ایمیدرو بسته به نوع معادن و راهبردی بودن آن بین 2 تا 10 درصد یارانه برای معدنکاران درنظر گرفته است.

مهدی کرباسیان یکی از سیاست های ایمیدرو را دعوت از سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی ذکر کرد و افزود: هدف کلی ایمیدرو تخصیص 25000 میلیارد ریال تسهیلات برای تامین ماشین آلات و تجهیزات معدنی است که در صورت توافق طرفین(بانک های عامل)، طرح مذکور برای سال های آینده قابل تمدید خواهد بود.

وی گفت: حمایت از بخش معدن جزو تكالیف دولت است و از این رو ایمیدرو تلاش دارد تا در این حوزه با انجام كارجهشی به رونق هر چه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند. كرباسیان تصریح کرد: ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حمایت از معدنكاران كوچك و متوسط بخش خصوصی را در برنامه دارد.
 

کد مطلب 2235739

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