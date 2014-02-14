تخصیص 3600 میلیارد ریال اعتبار به بخش معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، با تخصیص این تسهیلات معدنكاران می توانند نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و دست دوم معدنی اقدام كنند. از کل تسهیلات مذکور 2000 میلیارد ریال را بانک ملت و 1600 میلیارد ریال را بانک تجارت تامین خواهند کرد.

تسهیلات یاد شده در قالب تفاهمنامه امضا شده سه جانبه بین ایمیدرو، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک های مذکور به معدنکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.



رئیس هیات عامل ایمیدرو در این زمینه گفت: نرخ سود این تسهیلات مطابق تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن است اما ایمیدرو بسته به نوع معادن و راهبردی بودن آن بین 2 تا 10 درصد یارانه برای معدنکاران درنظر گرفته است.

مهدی کرباسیان یکی از سیاست های ایمیدرو را دعوت از سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی ذکر کرد و افزود: هدف کلی ایمیدرو تخصیص 25000 میلیارد ریال تسهیلات برای تامین ماشین آلات و تجهیزات معدنی است که در صورت توافق طرفین(بانک های عامل)، طرح مذکور برای سال های آینده قابل تمدید خواهد بود.

وی گفت: حمایت از بخش معدن جزو تكالیف دولت است و از این رو ایمیدرو تلاش دارد تا در این حوزه با انجام كارجهشی به رونق هر چه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند. كرباسیان تصریح کرد: ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حمایت از معدنكاران كوچك و متوسط بخش خصوصی را در برنامه دارد.

