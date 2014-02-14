محمدرضا توکلی در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات سایت های مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد، اظهار داشت: تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی در مسکن مهر یکی از بزرگترین مشکلات ما است و هنوز این سایت ها مدرسه و درمانگاه ندارند.

وی با بیان اینکه دسترسی ساکنان این سایت ها به مدرسه و مراکز تجاری مشکل است، گفت: ساکنان باید هزینه زیادی را برای رفت و آمد به مراکز خرید بپردازند و دانش آموزان باید مسیر زیادی را طی کنند تا به مدرسه برسند و متاسفانه سال ها طول می کشد تا این امکانات در سایت‌های مسکن مهر فراهم شود.

مدیرعامل شهرجدید هشتگرد با تاکید بر اینکه به دنبال تامین خدمات زیربنایی و روبنایی هستیم، بیان کرد: تعداد زیادی از واحدها آماده افتتاح است اما به دلیل نبود شبکه‌های آب، برق و گاز امکان تحویل آنها وجود ندارد ضمن آنکه به دلیل پراکندگی ساخت و سازها هزینه تامین خدمات زیربنایی در هر بخش متفاوت است.

توکلی با اشاره به ساخت 51 هزار واحد مسکن مهر در هشتگرد، گفت: بیش از 40 هزار واحد 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در سال آینده به اتمام می رسد اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی امکان تحویل این واحدها را نداریم.

وی با بیان اینکه ساخت 14 مدرسه را در دست اجرا داریم، افزود:در حال حاضر حدود 50 هزار نفر در سایت های مسکن مهر سکونت دارند که واحدهایشان خدمات زیربنایی دارد اما با مشکل خدمات روبنایی روبرو هستند و حتی مراکز درمانی ندارند.

مدیرعامل شهرجدید هشتگرد با اشاره به اینکه دستگاه های خدمات رسان باید ادارات خود را در این شهر دایرکنند، تصریح کرد: سایت‌های مسکن مهر فاقد هویت است و از کمترین خدمات بی بهره مانده است به همین جهت تمام فعالیت شرکت عمران برروی مسکن مهر متمرکز شده است تا این مشکلات را برطرف کند.