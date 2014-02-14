سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در بخش کاتا یکی از استان های موفق کشور در جودو و کوراش کشور محسوب می شویم و حالا تلاش می کنیم در قسمت مبارزه نیز خود را به سطح استان های مطرح جودو کشور نزدیک کنیم و در کنار آقایان تلاش ما حضور موفق بانوان جودوکار قم در مسابقات قهرمانی کشور نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه درخشش کاتاروهای توانمند قم در پیکارهای کاتا قهرمانی کشور و چندین میدان برون مرزی سبب شده است که ورزش دوستان قمی در بین ورزش های فعال، جودو را به عنوان یکی از رشته های مدال آور بشناسند.

رئیس هیئت جودو و کوراش استان قم افزود: این دو جودوکار ارزنده قم یعنی آقایان سالاری و صحرایی در رقابت های جودو قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان و همچنین چندین جام بین المللی از جمله جام گرند پریکس در کشور ایتالیا موفق به کسب مدال های گوناگون طلا، نقره و برنز شده اند.

وی یاد آور شد: حالا نوبت جودوکاران قمی در بخش مبارزه است که با تلاش و کوشش فراوان و تحمل سختی ها در تمرینات آماده سازی زیر نظر کادر فنی و مربیان پرتلاش جودو قم آماده حضور در مسابقات جودو و کوراش قهرمانی کشور بشوند.

علیزاده با اشاره به مشخص شدن زمان و مکان برگزاری پیکارهای جودو قهرمانی بانوان کشور، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان این رقابت ها از دوم اسفند ماه به مدت دو روز به میزبانی هیئت جودو و کوراش استان مرکزی در شهر اراک برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی نفراتی که بعد از یک انتخابی درون اردویی برای اعزام به پیکارهای جودو و کوراش قهرمانی کشور انتخاب شده اند و در ترکیب تیم اعزامی بانوان هیئت قم به مصاف حریفان می روند، این تیم در اردوی آماده سازی به سر می برد.

رئیس هیئت جودو و کوراش استان قم ابراز داشت: در ترکیب این تیم بهترین نفرات حال حاضر جودو بانوان قم حضور دارند و امیدوار هستیم که بتوانیم با دست پر شاهد بازگشت تیم اعزامی هیئت قم از پیکارهای قهرمانی جودو بانوان کشور باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: در ترکیب تیم اعزامی هیئت جودو و کوراش استان قم نفراتی حضور دارند که شانس آنها برای کسب مدال زیاد است و همانند پیکارهای جودو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان، این تیم موفق به کسب مدال و سربلندی جودو قم در جدال با استان های مطرح کشور شود.