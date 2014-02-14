شکوفایی صنعت گردشگری در گیلان نیازمند حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان با داشتن جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، تفریحی و نیز آب و هوایی دلپذیر، مراتع زیبا و جنگل های سرسبز مکان مناسبی برای سفر گردشگران است. شهرستان‌های این استان زیبایی شمالی به دلیل داشتن ظرفیت های بالای اقتصادی از حیث کشاورزی و گردشگری همه ساله میزبان مسافران داخلی و خارجی هستند، با این وجود مشکل عمده در بخش گردشگری استان کمبود امکانات زیر ساختی است.

استاندار گیلان در این باره با تأکید براینکه شکوفایی هرچه بیشتر حوزه گردشگری استان نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است به خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرح‌ های مناطق نمونه گردشگری، همگان شاهد بالندگی و شکوفایی این بخش مهم اقتصادی خواهند بود.

محمدعلی نجفی اظهارداشت: افزایش زیرساخت‌های گردشگری از قبیل افزایش تعداد هتل و تخت‌‌ها، اماکن توریستی و اقامتی، جاذبه‌‌های گردشگری، بهبود و اصلاح راه‌ های دسترسی به جاذبه‌ های تاریخی و اماکن دیدنی استان به همراه سایر زیرساخت‌ های اصولی از قبیل بهبود وضعیت راه‌ ها و جاده ‌های استان باعث خواهد شد مسافران و گردشگران زیادی از گیلان دیدن کنند.

استاندار گیلان گفت: توسعه گردشگری از قابلیت‌های با ارزش و حائز اهمیت استان است و این توسعه مبنایی برای پیشرفت همه جانبه منطقه به شمار می رود.

وی افزود: توسعه گردشگری و افزایش ورود توریست‌های خارجی و داخلی به گیلان می‌تواند زمینه برای رشد سرمایه گذاری در استان را ارتقا دهد که ایجاد مشوق های لازم در این بخش یک نیاز لازم و ضروری است.

نجفی یادآورشد: بدون شک توجه به سیمای شهر به ویژه در مرکز استان از جمله مباحث مهمی است که نیازمند رسیدگی مسئولان شهری است و می طلبد که در قالب یک برنامه ریزی مدون و مشخص زمینه برای زیباسازی مناطق شهری را فراهم کرد.

بعد از مکان‌یابی، نخستین گام سرمایه‌گذاری و ساخت تاسیسات گردشگری است

بدون شک نحوه برخورد اولیه مسئولان با سرمایه گذاران مهمترین عامل ایجاد بی‌رغبتی به سرمایه گذاری در استان است و عدم شناخت مسئولان از نیازهای واقعی منطقه و چگونگی جذب سرمایه‌ های بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف کشور در گیلان همواره توسعه زیر ساخت‌های گردشگری را با مشکل مواجه کرده است زیرا توجه به توسعه زیر ساخت‌ های گردشگری در استان امری ملی بوده که توجه ویژه مسئولان اجرایی منطقه را می‌‌طلبد.

مظاهر محمدی کارشناس گردشگری در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: در حالتی کلی تمام استان می‌تواند به عنوان یک منبع طبیعی برای جهانگردی مورد توجه قرار گیرد چراکه این منطقه از چشمه، رودخانه، جنگل، مرتع، کوه و کوهستان و آب و هوای مطلوب تشکیل شده است.

محمدی افزود: همه این منابع و جاذبه ها می‌توانند هرکدام بعنوان هسته اولیه و درون مایه‌ای برای تبدیل شدن به یک سایت توریستی عمل کنند.

وی اظهارداشت: هر کدام از عوامل محیطی از قبیل ناهمواری‌ها، منابع آبی، آب و هوا، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در هر کجای منطقه می‌تواند جذابیتی نهفته در خود داشته باشد.

این کارشناس گردشگری گفت: برای رشد و توسعه منطقه نخستین گام بعد از مکان یابی، سرمایه گذاری و ساخت تاسیسات مورد نیاز برای جذب و اقامت گردشگران است.

وی ادامه داد: گردشگری امروزه در ردیف موفق ترین صنایع جهان محسوب می شود زیرا نتایج و دستاوردهای قابل توجهی مانند کسب در آمد سرشار ارزی، توسعه روابط علمی فرهنگی، ایجاد اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم و نمایش ثبات و امنیت کشور به دنبال دارد.

محمدی همچنین با بیان اینکه در جهان امروز گردشگری رویکرد گسترده ای به موضوع اکوتوریسم دارد، اذعان داشت: انسان های خسته از زندگی شهری و ماشینی همواره فرصت هایی را جستجو می کنند که به دور از هیاهوی روزمره زندگی رو به طبیعت بیاورند.

لزوم ایجاد پروژه های بزرگ درآمدزا در صنعت گردشگری گیلان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز بر لزوم ایجاد پروژه‌های بزرگ درآمدزا در صنعت گردشگری گیلان جهت رونق اقتصادی استان تاکید کرد.

محمد احمدی‌پور افزود: یکی از اهداف تعیین شده در دولت تدبیر و امید رفع مشکلات اقتصادی است.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سال 1392 را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهادند که حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه سال جاری رقم خورد ولی حماسه اقتصادی کاری بزرگتر است و نیازمند برنامه ریزی دقیق تری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه توسعه در بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از اهداف هر نظامی است، گفت: در گیلان نیز توسعه استان از اهداف مدیران است که این توسعه می تواند در بخش های مختلف باشد.

وی تصریح کرد: گیلان در زمینه کشاورزی، صنعت و گردشگری دارای مزیت هایی است که باید به آنها توجه شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه توسعه گردشگری چند خصیصه دارد، اذعان داشت: لازمه توسعه گردشگری هماهنگی بین بخشی است.

وی تاکید کرد: استاندار گیلان، مدیران و نمایندگان مجلس مبنای کار توسعه گردشگری را بر اساس هماهنگی بین بخش ها بخصوص در بخش گردشگری گذاشته اند.

معاون استاندار گیلان عنوان کرد: صنعت گردشگری مهم و دارای اهمیت است زیرا توسعه گردشگری موجب نابودی و تلف کردن مواهب و امکانات طبیعی نمی شود ممکن است سرمایه گذاری موجب از بین رفتن منابع شود اما گردشگری منابع موجود در استان را نابود نمی کند.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برای شناسایی نیازهای گردشگری و ذائقه گردشگران وغیره اقدام کند همچنین از ظرفیت سواحل دریا و تالاب انزلی باید به گونه ای مناسب تر استفاده شود و با ورود گردشگر به استان باید منابع درآمدی وارد استان شود.

احمدی‌پور اذعان داشت: برای توسعه صنعت گردشگری گیلان باید پروژه های بزرگی در استان ایجاد شوند که درآمدزایی داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ایجاد طرح های بزرگ قابل اجرا در گیلان می توان همگان شاهد ورود حجم بیشتری از گردشگران ایرانی و غیر ایرانی در استان باشند.

معاون استاندار گیلان گفت: مدیران استان نیز این آمادگی را دارند که جهت توسعه صنعت گردشگری در بخش های مختلف همکاری و هماهنگی کنند.

رتبه 147 ایران از درآمد اقتصادی حاصل از گردشگری دنیا

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حالیکه ایران رتبه دهم گردشگری دنیا را از نظر جاذبه ها به خود اختصاص داده است در درآمد اقتصادی حاصل از گردشگری، رتبه 147 دنیا را دارد.

مهرداد لاهوتی افزود: صنعت گردشگری امروز در دنیا بعد از صنایع نفت و خودرو سازی رتبه سوم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است و هم اکنون جایگاه رتبه دوم و سوم جابه جا شده و این روندی که صنعت گردشگری دنبال می کند به رتبه نخست نیز دست می یابد.

وی اظهارداشت: ایران از نظر آثار تاریخی و باستانی (جاذبه ها) رتبه دهم گردشگری دنیا و از نظر تنوع جاذبه ها نیز رتبه پنجم دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص داده است این در حالی است که رتبه ایران از درآمد اقتصادی حاصل از گردشگری در دنیا رتبه 147 است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر درآمد گردشگری کشور زیر یک میلیارد دلار است که این میزان باید به بیش از 20 میلیارد دلار افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه از هر 15 شغلی که در دنیا ایجاد می شود یک شغل مربوط به صنعت گردشگری است، گفت: از فضای گردشگری کشور و به خصوص گیلان به خوبی استفاده نشده است.

لاهوتی تصریح کرد: اگر فضای کشور برای ورود گردشگران خارجی باز شود تمدن و فرهنگ ایران از طریق گردشگران به سایر کشورها انتقال می یابد.

وی اذعان داشت: استعدادهای گردشگری ایران با سایر کشورها در دنیا قابل مقایسه نیست و اگر از این استعدادها به خوبی استفاده شود شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید تبدیل به یک وزارتخانه شود زیرا نقاط ضعف و عقب ماندگی هایی که وجود دارد به دلیل پاسخگو بودن این سازمان است و با تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه فضای بیشتری برای توسعه گردشگری و درآمدزایی اقتصای حاصل می شود.

وی اشاره کرد: از صنعت گردشگری باید بطور صحیح بهره گیری و بسترهای مناسب این صنعت را فراهم کرد.

لاهوتی اظهار امیدواری کرد: از استعدادهای اقتصادی گردشگری باید به نفع کشور استفاده کرد.

توجه به صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار است

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هم گفت: توجه به صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

ناصر عاشوری افزود: گیلان به لحاظ گردشگری و فرهنگی نگین کشور است.

وی اظهارداشت: با توجه به فضای ایجاد شده در کشور به منظور ارتقای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجلس شورای اسلامی باید قدمی بردارد و وارد عمل شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: همه باید نگران مسائل فرهنگی در کشور باشند و اقتصاد مقاومتی را با این دیدگاه ها هماهنگ کنند.

وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند مسئولان کشور در رابطه با مسائل اقتصادی به درون نگاه کنند، اذعان داشت: توانمندی ها و ظرفیت های زیادی در معادن نفتی و صنعت گردشگری کشور وجود دارد که با مدیریت صحیح می توان درآمد حاصل از منابع غیر نفتی کشور را افزایش داد.

عاشوری توجه به صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشوررا مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: به دلیل ترس از اینکه ورود گردشگران خارجی موجب انتقال و تاثیر فرهنگ آنان بر فرهنگ ایرانی می شود تاکنون بسیاری از منابع درآمدی که با ورود گرشگران خارجی به ایران حاصل می شد را از دست داده ایم.

وی متذکر شد: در بعد فرهنگی دیدگاه ها باید تغییر کند زیرا ورود گردشگران خارجی به کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و افزایش درآمد حاصل از گردشگری، انتقال فرهنگ ایران به سایر کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت.