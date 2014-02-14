به گزارش خبرنگار مهر، دومین چاپ رمان «پروانهای روی شانه» همزان با کاندیدا شدن برای دریافت سیزدهمین جایزه کتاب سال شهید حبیب غنیپور از سوی نشر آموت منتشر شد. بهنام ناصح نویسنده این رمان، پس از نگارش «ایراندخت» که توانست برای وی جایزه ادبی گام اول و عنوان شایسته تقدیر در جایزه کتاب فصل و نیز نامزدی دریافت جایزه ادبی شهید غنیپور را به ارمغان بیاورد، در رمان دوم خود سراغ یک مضمون اجتماعی رفته و داستانی را درباره روابط اجتماعی یک زوج ناشنوا تالیف کرده است.
در رمان «پروانهای روی شانه» او به روایت داستان دو خانواده میپردازد که هر کدام جوانی کمشنوا دارند و هر یک از اعضای این خانواده با مشکلات خاص خود دستبه گریباناند. شخصیت محوری این داستان جوانی به نام سیاوش است؛ جوان کمشنوا و دانشجوی رشته نقاشی، به همراه نرگس، دختر دانشجوی کمشنوا، در مؤسسهای مرتبط با کمشنوایان به صورت افتخاری کار میکنند. سیاوش به نرگس علاقهمند است و سعی در شناخت بیشتر او دارد، اما نرگس از این موضوع آگاه نیست. گذشته از این، هر کدام از اعضای خانواده این دو جوان، دغدغهها و مشکلات خود را دارند و در مجموع داستان تنهایی، یأسها، امیدها و شرح ماجرای تلاش شخصیتها برای بهبود زندگی شکل میگیرد.
دومین چاپ از رمان «پروانهای روی شانه» را که در فاصله کمتر از یک سال از چاپ اول آن منتشر شده، نشر آموت با قیمت 15 هزار تومان منتشر کرده است.
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