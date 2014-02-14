به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی با بیان اینکه براساس هماهنگی صورت گرفته، عصر فردا، مسئولان بازار سرمایه و فعالان این بازار در نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دغدغه ها و پیشنهادات خود را به منظور بهبود شرایط بازار ارائه خواهند کرد، افزود: خوشبختانه رویکرد دولت به بازار سرمایه، رویکردی بسیار مثبت است و بر این اساس، نگرانی های فعالان بازار بصورت جدی در سطح دولت محترم پیگیـری خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سازمان بورس، همواره و تحت هر شرایطی، خود را موظف به پیگیری دغدغه های سهامداران و سایر ذینفعان بازار می داند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دلایل افت بازار طی روزهای اخیر، به عوامل برون زا و برخی تصمیمات و ابهامات پیرامون صنایع اثرگذار بازار سرمایه، به ویژه صنعت پتروشیمی مربوط می شود، سازمان بصورت جدی و مستمر پیگیری های لازم در راستای رفع این نگرانی ها را ازطریق مراجع ذیربط به انجام رسانده است و امیدواریم با رویکرد مثبت مجلس و دولت به بازار سرمایه و اجماع مسئولان کشور بر لزوم توسعه و رونق بورس، اقدامات سازنده در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران به بورس و رفع نگرانی های موجود سهامداران انجام گیرد.



سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به برنامه عملیاتی سازمان برای بهبود روند معاملات اشاره کرد و افزود: این برنامه ها با هدف صیانت از منافع سرمایه گذاران، به ویژه سهامداران خرد و ایجاد ثبات در بازار اجرا خواهد شد.



وی به چشم انداز مثبت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بدون شک، روند رو به رشد اقتصاد کشور، رونق فضای کسب و کار و شکوفایی بنگاههای اقتصادی که بخش قابل توجهی از آنها در بازار سرمایه حضور دارنـد، آثار مثبت خود را در بورس بجا خواهد گذاشت، از این رو انتظار داریم با رفع برخی ابهامات و نگرانی های موجود در بورس، روند مثبت بازار سرمایـه از سر گرفته شود، اگرچه همانطور که بارها نیز تأکید شده است، روند مثبت بازار سرمایه لزوما به معنای رشد مداوم شاخص های بورس نیست و سرمایه گذاران نباید از بورس، به عنوان یک بازار توأم با ریسک چنین انتظاری داشته باشند.

رئیس سازمان بورس در پایان خاطرنشان کرد مسئولان بازار سرمایه، همواره و چه در شرایط رونق و چه در شرایط افت بازار، در کنار سهامداران و سایر ذینفعان بازار هستند و با جدیت و حساسیت بالا، تمام تلاش خود و پیگیری های لازم را برای کاستن از نگرانی های سهامداران و سایر فعالان معطوف خواهند کرد و همانطور که تجربه سال های اخیر بازار سرمایه نیز بخوبی نشان داده است، بورس توانسته است بخوبی شرایط خاصی را که برخی اوقات بر بازار سرمایه حاکم شده است، پشت سر بگذارد.





