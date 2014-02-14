روشن در شعرهایش «محو» شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه‌ ‌شعر کوتاه علیرضا روشن با عنوان «محو» در قالب «منظومه‌ی شعر ایرانی» و توسط «نشر نون» منتشر شد. این مجموعه ‌شعر شامل 115 شعر کوتاه از این شاعر است که در زبان و فضای عاشقانه خاص او سروده شده‌اند؛ شعرهایی که در آنها از حضور کسی که نیست سرچشمه می‌گیرد و تمام اشیای اطراف شاعر محوِ نبودن او هستند.

«شعر کوتاه» روشن در این مجموعه بیش از هر چیز به ضرورت و نیاز مخابان آن به محتوای ارائه شده در کتاب اشاره دارد و از سوی دیگر بر مبنای این تفکر که این قالب ادب رسانه‌های شخصی و عمومی این دوره هستند، سروده شده است.

این کتاب که گرافیک متفاوتی دارد، چهارمین کتاب از «منظومه شعر کوتاه» نشر نون و سیزدهمین مجموعه شعر این ناشر است که در 120 صفحه و با قیمت 7500 تومان توسط «نشر نون» و با همکاری «نشر آموت» راهی بازار کتاب شده است.

اولین مجموعه شعر این شاعر که در سال 1390 با عنوان «کتابِ نیست» توسط نشر آموت منتشر شد مورد استقبال جدی مخاطبان شعر فارسی قرار گرفت و تاکنون هفت‌بار تجدید چاپ شده است.

علیرضا روشن متولد 21 اسفند 55 در تهران و درس‌خوانده ادبیات نمایشی است. اشعار او ابتدا در فضای مجازی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و بعد از انتشار «کتابِ نیست» نام او به‌عنوان شاعری جدی مطرح شد.