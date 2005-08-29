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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران جنوب در گفت و گو با "مهر" خبر داد؛

اولين جشنواره فيلم دانشجويي در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار مي شود

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران جنوب گفت: دومين جشنواره تئاتر دانشجويي و اولين جشنواره فيلم دانشجويي اسفند ماه سال جاري در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار مي شود.

دكتر رضائي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با اعلام اين خبر افزود: در آبان ماه اولين جشنواره تئاتر دانشجويي با استقبال خوب دانشجويان برگزار شد به همين خاطر دانشگاه آزاد تهران جنوب تصميم به برگزاري دومين دوره اين جشنواره و اولين دوره فيلم دانشجويي در اسفند ماه سال جاري گرفته است.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران جنوب تصريح كرد: دبيرخانه اين دو جشنواره تشكيل شده و ستاد اجرايي نيز كار خود را براي هر چه بهتر برگزار شدن اين جشنواره و حضور فعالتر دانشجويان نسبت به دوره گذشته  آغاز كرده است.

وي خاطر نشان كرد: در اولين جشنواره تئاتر دانشجويي 64 اثر به دبير خانه جشنواره ارسال شد كه از اين تعداد  18 اثر انتخاب و پس از داوري اثرات برتر در بخش هاي بازيگري، نويسندگي، كارگرداني، طراحي صحنه و گريم انتخاب و تشويق شدند

دكتر رضائي تاكيد كرد: برگزاري اين گونه جشنواره ها باعث مي شود كه دانشجويان ترغيب به توليد آثار جديد و تحرك بيشتر شوند كه اين تحرك انگيزه لازم در دانشجويان را به وجود خواهد آورد. از سوي ديگر با تحرك دانشجويان، مسولان فرهنگي دانشگاه ها نيز مجبور به برآورده كردن نيازها و امكانات دانشجويان در زمينه مسائل فرهنگي مي شوند.

کد مطلب 223576

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