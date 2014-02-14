دکترفاطمه جان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازنگری رشته علوم تاریخی گفت: بازنگری رشته علوم تاریخی و باستان شناسی از سوی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محول شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس در حال حاضر علوم تاریخی در مقطع کارشناسی بازنگری شده و از سال 93 نیز در دانشگاه‌ها اجرایی می شود.

مشاور رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به بازنگری علوم تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز گفت: با توجه به ظرفیت های موجود امیدواریم بتوانیم بخش عظیمی از دروس علوم تاریخی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سال 93 بازنگری کنیم.

وی ادامه داد: درحال حاضر 14 رشته علوم تاریخی فعال با گرایش های متعدد در کارشناسی ارشد وجود دارد که به حدود 40 رشته و گرایش افزایش پیدا کرده که امیدواریم بتوانیم این رشته و گرایش ها را با نگاه بومی معرفی کنیم.

جان احمدی در خصوص بازنگری باستان شناسی نیز گفت: علوم تاریخی و باستان شناسی هر 2 در یک کمیته بازنگری می شوند ولی بازنگری باستان شناسی تا 93 هنوز مشخص نشده است.