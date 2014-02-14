کشته شدن یکی از سرکردگان طالبان در کونر/ ادامه واکنشها به آزادی زندانیان بگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که یکی از سرکردگان طالبان موسوم به ملا ظهیر در ولایت کونر در شرق این کشور کشته شد.



بر این اساس گروهی از اعضای طالبان به یک ایست بازرسی پلیس در منطقه نورگل حمله کرده و پلیس نیز به تبادل آتش با شبه نظامیان پرداخت و در این بین شماری از اعضای طالبان متواری شدند.



هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده و سرکردگان طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



خبر دیگر اینکه سازمان اطلاعاتی افغانستان از بازداشت سه نفر از اعضای شبکه تروریستی حقانی در این کشور خبر داد که در کشتار غیرنظامیان و بمب های کناره جاده ای در ولایت خوست نقش داشتند.



همچنین آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز گذشته در بیانیه ای آزادی زندانیان بگرام را با وجود مخالفت های واشنگتن محکوم کرد.



وی همچنین از مقامات افغانی خواست تا هر اقدامی را برای اثبات این موضوع که زندانیان تهدیدی برای مردم افغانستان و نیروهای بین المللی نیستند، انجام دهند.



همچنین ترکیه روز گذشته میزبان نشست سه جانبه رهبران افغانستان و پاکستان در شهر آنکارا بود و در این نشست سه جانبه درباره گسترش همکاریها در زمینه امنیت افغانستان گفتگو شد.



نواز شریف نخست وزیر پاکستان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه درباره افزایش همکاریهای امنیتی و اقتصادی در منطقه گفتگو می کنند.



شریف در سفر به ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور و همچین حامد کرزای مذاکرات فشرده ای را درباره آینده افغانستان خواهد داشت.



همچنین شماری از اعضای ارشد هیئت همراه شریف نشست های جداگانه ای را با همتایان افغانی و ترک خود برگزار می کنند.